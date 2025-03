Preocupación por Laura Cuevas tras el insecto que le ha picado en 'Supervivientes'

Laura Cuevas lleva tres semanas haciendo frente a las incomodidades que supone sobrevivir en una isla sin lo más básico. La concursante de Supervivientes era consciente, antes de dejar su Cádiz natal, que la experiencia no iba a ser en absoluto fácil. Lo que no imaginaba es la desesperación que iba a padecer ante las picaduras que los mosquitos han dejado por todo su cuerpo.

Joshua Velázquez, testigo de lo molesta que se encontraba Laura, se dirigía a ella para darle un consejo. "Antes de dormir esta noche, ponte repelente". Sin embargo, la hija del que fuera mayoral de Cantora, ya se había untado la citada sustancia sin éxito.

Makoke, por su parte, dejaba a la vista que a ella también la habían picado mosquitos. "A mí también me han acribillado hoy", aseguraba la ex de Kiko Matamoros.

Laura Cuevas no puede más por culpa de las picaduras de mosquitos

Desesperada por los picores, Cuevas buscaba alivio rascando su piel. Anita, al verla, le advirtió: "No te rasques, que es peor. Te estás haciendo hasta sangre".

La superviviente, pese a los consejos del resto de concursantes, no pudo evitar seguir prestando atención a las múltiples picaduras de su cuerpo, incluso en los pies y la tripa.

"A esto no hay quien se adapte", dejaba caer mostrando su malestar e incomodidad. "A estar muertos de hambre, a estar llenos de picaduras de pulgas. A que te duelan todos los huesos, a dormir en el suelo como una piedra, ¡que venga Dios y lo vea!", exclamaba.

Absolutamente desesperada, Cuevas intentó aliviar las molestias ocasionadas por las picaduras echándose arena de playa por las piernas, restregándola con fuerza. "No puedo, no puedo, no puedo", repetía incapaz de solucionar este problema que no le está dejando disfrutar del concurso.

Precisamente hace unos días Laura tuvo la oportunidad de compartir con la audiencia cómo se siente en estas primeras semanas en el reality. La concursante se desahogó durante su intervención en una Palapa extraordinaria en la que se refirió a su estado de ánimo. Cabe recordar que a lo largo de estos días la andaluza se ha venido abajo en varias ocasiones y también ha protagonizado encontronazos con algunos de sus compañeros.

"Hay momentos que tengo buenos, pero lo estoy pasando fatal", reconocía sincerándose Cuevas. A continuación dio más detalles de lo que supone vivir en primera persona esta experiencia.

Laura Cuevas compartió con la audiencia cómo se siente en Supervivientes

"Las noches son horrorosas, dormir en esta arena, que se pone como un bloque de cemento y me duelen todos los huesos. Las pulgas me tienen frita, lo del hambre es de otro planeta, no evacúo hace dos semanas. ¡Horroroso!", exclamó finalmente.

La concursante, pese a las palabras del presentador Carlos Sobera que quería animarla, insistió en su parecer. Cuevas reconoció que estos días lejos de los suyos le están sirviendo para valorar más a la familia, lo que tiene fuera y conocerse mejor a sí misma. Aun así, al menos por ahora, tiene claro que no repetiría.

Es posible que el sufrimiento provocado por las picaduras de mosquitos acentúen en Laura Cuevas esa sentir que ha dejado a la vista de todos. Habrá que esperar para saber si es capaz de continuar o si, por el contrario, tira la toalla antes de que lo decida la audiencia.