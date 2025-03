Giro de 180º gracias a la noticia de Marisa Martín-Blázquez sobre Lourdes Ornelas

El pasado miércoles, el programa TardeAR se convirtió en el epicentro de una exclusiva impactante. Se habló de un supuesto hijo ilegítimo de Camilo Sesto, una revelación que no sentó nada bien a Lourdes Ornelas, madre de Sheila Devil, la única hija reconocida del cantante. Y es que Marisa Martín-Blázquez dio un giro radical a todas las informaciones gracias a su noticia sobre Lourdes Ornelas.

La información fue expuesta en directo por Ricky García, quien aseguró tener pruebas contundentes. "Tengo audios y fotografías de Camilo junto a Sheila y su otro hijo ilegítimo", afirmó con rotundidad. Además, el joven confirmó que Lourdes Ornelas era conocedora de esta información.

Sus palabras dejaron atónitos a todos en el plató. En el pasado, se había hablado de otros presuntos hijos de Camilo Sesto, pero nunca había surgido evidencia concreta que demostrara una relación directa con el conocido artista.

Marisa Martín-Blázquez se pone en contacto con Lourdes Ornelas

La tensión en el estudio era palpable. Sin embargo, el giro inesperado llegó cuando Marisa Martín-Blázquez decidió intervenir.

La periodista, que también se encontraba en el programa, no dudó en contactar con Lourdes Ornelas para esclarecer la situación. Su respuesta fue contundente y descolocó a todos.

"Acabo de hablar con Lourdes Ornelas y dice que no va a haber herencia para tanto hijo, lo dice en broma", reveló Martín-Blázquez. La periodista también aseguró que Lourdes no da credibilidad a la noticia. "Dice que es un amigo de Sheila, venezolano, y no cree en el asunto", afirmó.

Estas declaraciones dieron un giro de 180º a la historia. Lo que se presentaba como una revelación impactante, de repente, se desmoronó. Según Lourdes Ornelas, el joven que aparecía junto a Sheila y Camilo Sesto no era un hijo ilegítimo, sino un amigo cercano de su hija.

Marisa Martín-Blázquez desmonta todas las informaciones gracias a Lourdes Ornelas

La reacción en el plató fue inmediata debido a que muchos de los presentes comenzaron a cuestionar la veracidad de la información inicial. Ricky García, quien aseguraba tener pruebas, se vio en una situación comprometida. La historia que había expuesto con tanta firmeza perdía peso ante las palabras de Lourdes Ornelas.

Este episodio reabre el debate sobre las especulaciones que han rodeado la vida de Camilo Sesto tras su fallecimiento. A lo largo de los años, han surgido varios testimonios que afirman ser hijos del cantante, pero hasta la fecha, ninguno ha sido reconocido legalmente.

El tema sigue generando controversia, pero lo que parece claro es que Lourdes Ornelas ha desmontado en directo una de las exclusivas más impactantes de los últimos tiempos.