Gir de 180° gràcies a la notícia de Marisa Martín-Blázquez sobre Lourdes Ornelas

El passat dimecres, el programa TardeAR es va convertir en l'epicentre d'una exclusiva impactant. Es va parlar d'un suposat fill il·legítim de Camilo Sesto, una revelació que no va caure gens bé a Lourdes Ornelas, mare de Sheila Devil, l'única filla reconeguda del cantant. I és que Marisa Martín-Blázquez va fer un gir radical a totes les informacions gràcies a la seva notícia sobre Lourdes Ornelas.

La informació va ser exposada en directe per Ricky García, qui va assegurar tenir proves contundents. "Tinc àudios i fotografies de Camilo juntament amb Sheila i el seu altre fill il·legítim", va afirmar amb rotunditat. A més, el jove va confirmar que Lourdes Ornelas era coneixedora d'aquesta informació.

Les seves paraules van deixar atònits a tots al plató. En el passat, s'havia parlat d'altres presumptes fills de Camilo Sesto, però mai havia sorgit evidència concreta que demostrés una relació directa amb el conegut artista.

Marisa Martín-Blázquez es posa en contacte amb Lourdes Ornelas

La tensió a l'estudi era palpable. No obstant això, el gir inesperat va arribar quan Marisa Martín-Blázquez va decidir intervenir.

La periodista, que també es trobava al programa, no va dubtar a contactar amb Lourdes Ornelas per aclarir la situació. La seva resposta va ser contundent i va descol·locar a tots.

"Acabo de parlar amb Lourdes Ornelas i diu que no hi haurà herència per a tant fill, ho diu de broma", va revelar Martín-Blázquez. La periodista també va assegurar que Lourdes no dona credibilitat a la notícia. "Diu que és un amic de Sheila, veneçolà, i no creu en l'assumpte", va afirmar.

Aquestes declaracions van fer un gir de 180° a la història. El que es presentava com una revelació impactant, de sobte, es va desmuntar. Segons Lourdes Ornelas, el jove que apareixia juntament amb Sheila i Camilo Sesto no era un fill il·legítim, sinó un amic proper de la seva filla.

Marisa Martín-Blázquez desmunta totes les informacions gràcies a Lourdes Ornelas

La reacció al plató va ser immediata perquè molts dels presents van començar a qüestionar la veracitat de la informació inicial. Ricky García, qui assegurava tenir proves, es va veure en una situació compromesa. La història que havia exposat amb tanta fermesa perdia pes davant les paraules de Lourdes Ornelas.

Aquest episodi reobre el debat sobre les especulacions que han envoltat la vida de Camilo Sesto després de la seva mort. Al llarg dels anys, han sorgit diversos testimonis que afirmen ser fills del cantant, però fins a la data, cap ha estat reconegut legalment.

El tema continua generant controvèrsia, però el que sembla clar és que Lourdes Ornelas ha desmuntat en directe una de les exclusives més impactants dels últims temps.