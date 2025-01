Giro de 180º: confirman lo que muchos sospechaban de Roberto Leal y Sonsoles Ónega

Se confirma una inesperada noticia sobre Roberto Leal y Sonsoles Ónega que, sin duda, va a provocar un giro de 180 grados. Y es que acaba de confirmarse lo que muchos sospechaban: la presentadora va a medir sus fuerzas por última vez con Ana Rosa Quintana, su mayor rival televisivo.

Durante más de un año, estas dos conocidas presentadoras de televisión han sido competencia directa. Y todo después de la inesperada decisión que Mediaset España tomó hace varios meses con su ‘reina de las mañanas’.

Fue el pasado 19 de septiembre cuando Ana Rosa se puso al frente de TardeAR. Un formato vespertino que, desde aquel día, se emite en la misma franja horaria que Y ahora, Sonsoles, el programa de Sonsoles Ónega.

La empresa de Fuencarral puso en marcha esta estrategia para intentar hacer sombra a la compañera de Roberto Leal y volver a liderar las audiencias de la tarde. Sin embargo, y tras no lograr su objetivo, Telecinco ha decidido hacer nuevos cambios en su parrilla.

Tal y como se ha confirmado ya, Ana Rosa Quintana regresa el próximo 3 de febrero a las mañanas con El programa de Ana Rosa. Mientras tanto, TardeAR quedará en manos de Verónica Dulanto y Frank Blanco.

No obstante, esto no significa que Sonsoles Ónega y su rival no vayan a volver a medir sus fuerzas por última vez. Antes de dicha reestructuración televisiva, tendrán un último duelo entre ellas en horario de máxima audiencia.

Y es que, este viernes, 31 de enero, ambas presentadoras de televisión se convertirán en las protagonistas indiscutibles de los programas nocturnos de Antena 3 y Telecinco, respectivamente.

Se confirma lo que muchos sospechaban

Por primera vez, Ana Rosa Quintana se sentará en el plató de ¡De Viernes! en calidad de invitada. Durante su intervención, la periodista compartirá con Santi Acosta y Beatriz Archidona todos los detalles de su regreso a las mañanas de Telecinco.

Una cita que se producirá este mismo viernes, 31 de enero, a partir de las 22:00 horas. Por su parte, Sonsoles Ónega tendrá una aparición especial en El Desafío, programa de Antena 3 conducido por Roberto Leal.

Como cada semana, una celebridad de la cadena participa en uno de los desafíos físicos o de habilidad de la noche. Y en esta ocasión le ha tocado el turno a la presentadora de Y ahora, Sonsoles.

En su reto, Sonsoles Ónega deberá subirse a una cargadora. La prueba se llama Fast and Furious, y su objetivo será superar la marca que Mario Vaquerizo logró hace un tiempo.

Tal y como se ha confirmado ya, la presentadora dará un gran número de vueltas en el vehículo. No será un reto sencillo, y todo por el peso de la cargadora. Sin embargo, la compañera de Roberto Leal dará lo mejor de sí para lograrlo.