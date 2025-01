La peculiar reacción de Belén Esteban ante lo último de Ana Rosa Quintana

Belén Esteban no ha tenido reparos en reaccionar en pleno directo a la última información que ha trascendido sobre Ana Rosa Quintana. Tanto es así que, cuando le han preguntado si cree que la comunicadora va a volver a ser ‘la reina de las mañanas’, ella lo ha tenido muy claro: “Negativo”.

El pasado miércoles, 22 de enero, Ana Rosa dejó a todos los espectadores sin palabras al anunciar su inesperado regreso a las mañanas de Telecinco.

“Quiero dar una noticia que afecta a TardeAR: Vuelvo a las mañanas de Telecinco. Me he enterado esta mañana y es una estrategia de programación de esta cadena.[…]Es una reorganización, pero al final siguen más o menos la misma estructura, salvo que vuelve El Programa de Ana Rosa”, anunció.

Según se ha confirmado, a partir del 3 de febrero, Ana Rosa Quintana recuperará el horario que tenía antes de aquel 19 de septiembre de 2023, día que se estrenó TardeAR.

Como era de esperar, esta noticia ha generado un gran revuelo. Tanto es así que muchos hablan, incluso, de una victoria por parte de Sonsoles Ónega frente a su mayor rival televisivo.

Por su parte, el programa Ni que fuéramos también ha dedicado parte de su última emisión a analizar y comentar el inesperado regreso de Ana Rosa Quintana a las mañanas.

Desde que los colaboradores fueron expulsados de Telecinco, se han mostrado muy críticos con los trabajadores de la cadena, y en esta ocasión no iba a ser diferente. Prueba de ello es la reacción que ha tenido Belén Esteban cuando le han preguntado al respecto.

La reacción de Belén Esteban ante lo sucedido con Ana Rosa Quintana no ha pasado desapercibida

Este jueves, 23 de enero, Belén Esteban y el resto del equipo de Ni que fuéramos han dedicado parte de su última emisión a comentar las novedades sobre Ana Rosa Quintana.

Sin embargo, y aunque todos han opinado sobre el regreso de la presentadora a las mañanas de Telecinco, lo que más ha llamado la atención ha sido la reacción de la empresaria.

Y es que, cuando Kiko Hernández le ha preguntado si cree que Ana Rosa Quintana “volverá a ser la 'reina de las mañanas'”, Belén Esteban ha sido muy clara al respecto. “Negativo”, ha asegurado la tertuliana, mientras se limaba una de sus uñas.

Como era de esperarse, la reacción de la ‘princesa del pueblo’ no ha pasado para nada desapercibida entre los usuarios de las redes sociales. Tanto es así que muchos de ellos han querido poner sobre la palestra el divertido humor de la colaboradora:

“Lo que me he reído hoy con Belén, ha estado fantástica con ese humor que tiene”. Otros, en cambio, han bromeado con el futuro que le depara a Ana Rosa. “FracasAR también por la mañana”, ha escrito otro usuario de X.

Sin embargo, hay quienes han aprovechado la ocasión para cargar contra la organización de este conocido programa de Ten y la actitud de algunos de sus colaboradores habituales:

“Deberían preocuparse más por lo que permiten ustedes en el programa a Víctor Sandoval y no por la cadena de enfrente. No piden disculpas por las actitudes de Víctor… Consejos vendo que para mí no tengo”.