Sorpresa con el nuevo mensaje de Pablo Iglesias a Ana Rosa Quintana: ‘Es difícil’

Pablo Iglesias ha querido aprovechar una de sus últimas intervenciones televisivas para lanzar un nuevo mensaje sobre Ana Rosa Quintana. El exlíder de Podemos ha sorprendido a los televidentes al asegurar que “últimamente es difícil mencionar su nombre en la tele”.

El pasado 15 de enero, Risto Mejide e Irene Montero protagonizaron una gran bronca durante la emisión del programa Todo es mentira. Aquel día, el debate giró alrededor de Daniel Esteve. Y todo después de que el líder de Desokupa demandara a la eurodiputada por acusarle de dirigir una “banda de neonazis”.

El formato quiso conocer la versión de la mujer de Pablo Iglesias, quien entró en directo a través de una videollamada. Sin embargo, lo que nadie se esperaba era que la política iba a cargar duramente contra la presentadora Ana Rosa Quintana:

“Hay señoras como Ana Rosa Quintana que los lleva a sus programas para legitimar a estas bandas de neonazis”. Como era de esperar, el presentador no tardó en salir en defensa de su compañera de cadena.

“El día que esté ella aquí, le dices lo que quieras a la cara, pero no me lo digas a mí.[…]¿Entiendes que yo no te deje que vengas aquí a lanzar tu mitin? Porque lo que haces es lanzar un mitin contra personas que no se encuentran en plató”.

Este desagradable desencuentro acabó con Irene Montero zanjando la conexión de forma abrupta y visiblemente cabreada. Ahora, días después de este desagradable desencuentro, Pablo Iglesias ha dado un paso al frente.

Este miércoles, 29 de enero, el expolítico ha acudido a 59 segundos, programa de actualidad de La 2 dirigido por Gemma Nierga, para participar en su debate de la noche. Una tertulia que, en esta ocasión, ha girado en torno al papel que los jóvenes desempeñan en la política actual.

Sin embargo, Pablo Iglesias ha aprovechado la ocasión para cargar contra Ana Rosa Quintana. Tanto es así que no ha tenido reparos en sacar a relucir su nombre durante dicho debate: “Es difícil mencionar su nombre en la tele”.

Tras el problema que ha tenido su pareja por culpa de Ana Rosa Quintana, a Pablo Iglesias no le ha temblado el pulso a la hora de poner a la presentadora sobre la palestra.

Durante su participación en 59 segundos, el expolítico ha hablado sobre el papel de la juventud en la política y sobre quiénes son, según él, los verdaderos “enemigos de los jóvenes”.

Pablo Iglesias no ha tenido reparos en señalar a los “youtubers e influencers de ideología de ultraderecha”. “Van de patriotas y, en cuanto pueden, se van a Andorra para no tributar en su país”, ha añadido a continuación.

Además, considera que otros de los enemigos de los jóvenes son “el banquero, el defraudador fiscal, el que tiene un 'sueldazo' y se lleva las cuentas a Suiza”. Momento en el que el nombre de Ana Rosa Quintana ha salido a relucir.

Pablo Iglesias ha asegurado que en esta gran lista también se encuentran aquellas personas que “tienen a un montón de inquilinos jóvenes pagándoles la hipoteca teniendo ocho pisos”. “Como Ana Rosa, que últimamente es difícil mencionar su nombre en la tele”, ha matizado a continuación.