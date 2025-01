Impacto en ‘GH Dúo’ tras lo ocurrido con Óscar Landa y Maica Benedicto: ‘Una gran…’

Óscar Landa y Maica Benedicto se convirtieron este miércoles en los protagonistas de una charla en la que dejaron claro lo que sucede entre ellos. Los concursantes de GH Dúo se sentaron a hablar de cómo están las cosas entre ellos. Era la concursante murciana la que dejaba claro que, después de pasar un gran bache, ahora su relación se encuentra atravesando "una gran subida".

Maica Benedicto comenzaba su intervención reconociendo el importante problema que había sucedido entre ellos. Poco tardaba la joven, sin embargo, en desvelar que es optimista, algo que explicaba mirando a su compañero.

Maica Benedicto se sincera sobre lo que piensa de Óscar Landa

Ante la pregunta sobre si confía en Óscar, Maica se mostraba reticente a responder con una rotunda afirmación. "Importante", dejaba caer el profesor de hípica muy atento a la respuesta que iba a dar después su compañera.

"Sinceramente", comenzaba diciendo Benedicto, "no puedo forzar mis sentimientos y al 100 % no, de momento", matizó. Unas palabras que sentencian que Maica no ha recuperado la confianza en Óscar, pero es algo que no descarta.

Cabe recordar que Óscar Landa fue una de las revoluciones de la última edición de Gran Hermano. Sin embargo, su sinceridad es algo que le ha traído no pocos problemas. El concursante es consciente de que su actitud ha provocado roces con Maica, con quien ha vuelto a coincidir en Guadalix de la Sierra.

Durante el paso de ambos por el famoso reality de Telecinco, las discusiones fueron la tónica habitual. La relación entre Óscar y Maica sufrió numerosas ideas y venidas. Finalmente, no lograron alcanzar una reconciliación definitiva pese al cariñoso vínculo que les unió la primera semana.

"Estoy muy decepcionada, no quiero a una persona así en mi vida", dijo en su momento Maica quien explicó las razones de su afirmación. "Es muy cambiante, ahora le gusta el critiqueo".

Además, la visitadora médica llegó a acusar a su compañero de ser el responsable de su expulsión. "Sus fans han ido a por mí. Él tiene una campaña, una estrategia", sentenció.

Maica no descarta volver a confiar en Óscar Landa

Ahora, tras escuchar las recientes declaraciones de Maica, parece que la tormenta ha pasado y es posible que ella y Óscar Landa inicien una nueva etapa más amistosa.

Más allá de la reconciliación de ambos participantes de GH Dúo, llamaron la atención las palabras que Álex Guita dedicó a la que fuera su compañera de concurso. Antes de convertirse en el tercer expulsado por la audiencia, el ex de Adara Molinero, confesó al súper que quería seguir conociendo a Maica Benedicto.

"Me gusta", desveló. De hecho, antes de abandonar la casa de Guadalix fue ella a la primera persona a la que se dirigió. Entonces se apresuró a recordarle que no debía olvidarse de su valía, algo que a Maica, muy agradecida con este gesto, le sorprendió.