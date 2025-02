Nadie esperaba la mala noticia que Belén Esteban ha anunciado sobre Ana Rosa Quintana

Ana Rosa Quintana regresa hoy a las mañanas de Telecinco casi un año y medio después de que se despidiera de la citada franja horaria. Un cambio en la parrilla de Telecinco que ha sido analizado por otros medios como es el caso de Ni que fuéramos. Belén Esteban, colaboradora del citado espacio, daba una mala noticia a Mediaset: "Los programas familiares que estáis haciendo no los ve ni Peter".

Unas palabras con las que la de Paracuellos insistía en su defensa de los programas que algunos califican como 'telebasura'. Según ella, son precisamente este tipo de contenidos los que gustan a la audiencia y no los que Telecinco ofrece ahora en su parrilla.

La tertuliana, más sincera que nunca, pedía disculpas por sus palabras. "Perdonadme que sea tan clara, perdonadme", insistía Belén tras dejar a la vista su opinión sobre el cambio de Ana Rosa Quintana.

Belén Esteban cuestiona la decisión de Mediaset de apostar por programas familiares

Lo cierto es que Esteban comenzó su discurso dejando claro lo que piensa de la veterana periodista madrileña. "Yo he estado nueve años con Ana Rosa y le tengo cariño", aseguró la madre de Andrea Janeiro. "Lo que pasa, y lo voy a decir ya muy claro, es que a mí no me gustan muchas frases indirectas que han hecho", advertía.

Belén hablaba del hecho de que algunos espacios de Telecinco omitían el nombre del magazine en el que ella trabajó durante años cuando se referían a informaciones del desaparecido programa. "No decían Sálvame, decían «ese programa»", se quejaba la colaboradora.

Entonces, María Patiño, presentadora de Ni que fuéramos, quiso matizar que no se trataba solo de Ana Rosa desde TardeAR, sino que "eran todos los programas" de la citada cadena.

La ex de Jesulín, por su parte, recordaba que Mediaset, al cancelar Sálvame y apostar por TardeAR, buscaba "otro tipo de televisión". Fue así como el grupo audiovisual dejó claro la línea que quería marcar desde entonces.

Mediaset dejó claro que quería eliminar de su parrilla la 'telebasura'

Ana Rosa regresa este lunes al horario matinal después de que la cadena haya comprobado que no se han obtenido los resultados esperados en la franja de tarde. La madrileña volverá a ser la presentadora del magazine del que se despidió en junio de 2023.

Una nueva estrategia que, según Xelo Montesinos, fundadora y CEO de Unicorn Content y hasta ahora directora de TardeAR, se ha preparado en tiempo récord. Ana Rosa, por su parte, parece encantada con el cambio: "Es verdad que mi sitio natural es la mañana, donde he estado 18 años". Unas palabras que demuestran que la presentadora ve con buenos ojos la propuesta de la cadena.

Solo falta saber si la audiencia respalda este cambio o si es Belén Esteban quien está en lo cierto de que lo el público quiere es espacios como el desaparecido Sálvame.