Fuentes cercanas al rey Felipe confirman el complicado rumor de la princesa Leonor

La princesa Leonor se convertía esta semana en noticia por la publicación de sus primeras fotos en bikini. El revuelo fue máximo y fuentes cercanas al rey Felipe han confirmado el rumor sobre lo molesto que está el rey por dicha publicación. “No esperaban que se publicarían”, afirman personas del entorno de Zarzuela.

La preocupación por la privacidad de la joven heredera al trono es evidente y el objetivo es evitar a toda costa este tipo de publicaciones. El debate está servido, pues hay voces que defienden la naturalidad y la normalidad por encima del protocolo. No obstante, para los reyes existe una honda preocupación de que, a partir de ahora, la vida privada de la princesa Leonor quede más expuesta.

Sale a la luz lo sucedido tras las fotos de la princesa Leonor

La reciente publicación de las fotos de la princesa Leonor en bikini ha causado una gran preocupación en la Casa Real. Estas imágenes, tomadas en una playa de Uruguay, fueron difundidas este mismo miércoles por una conocida revista.

Días después de esto, el entorno cercano al rey Felipe ha confirmado el delicado rumor que afecta a su hija: los reyes están muy enfadados. No por el hecho de que Leonor haya bajado la guardia y se haya expuesto de manera deliberada, sino por la publicación de las fotos. Monarquía Confidencial ha podido confirmar el malestar de Casa Real y la opinión que han tenido los reyes a la exclusiva sobre su hija mayor.

“No esperaban que se publicarían”, sostienen personas cercanas al entorno de Zarzuela. Desde hacía semanas se tenía constancia de que la princesa Leonor había sido fotografiada en bikini. No obstante, confiaban en que no acabarían en ningún medio, algo que finalmente no se ha producido.

A pesar de que Leonor estaba en un espacio público, la Casa Real considera que dicha publicación fue inapropiada. Se trataba de un momento privado que, en su opinión, no debía haber sido capturado ni expuesto sin consentimiento.

Felipe está especialmente molesto porque considera que la imagen de su hija se está utilizando para fines comerciales. Para la Casa Real, la protección de la intimidad de Leonor es crucial en estos momentos de su vida. Lo último que desean es que su trayectoria institucional se vea ensombrecida por un debate sobre su físico y unas fotos en traje de baño.

¿Está la princesa Leonor ahora más expuesta?

A diferencia de lo que pasó con las fotos de la princesa Leonor en un centro comercial de Chile, en esta ocasión no hay delito. La heredera se encontraba en un espacio público y, dado su interés como personaje, puede ser fotografiada. Sin embargo, para Casa Real no todo vale y menos cuando las imágenes de Leonor en bikini no aportan nada a su papel institucional.

“Su imagen debería verse más protegida”, cuentan fuentes cercanas a Felipe. Cierto que Leonor es una joven de 19 años que disfruta de su tiempo libre como cualquier adolescente. No obstante, no hay que olvidar su papel como futura reina, que, en ciertos aspectos, la dota de mayor protección.

No se trata de blindar su vida por completo, pero sí de escoger qué momentos son noticiables y cuáles no. Durante años se ha jugado con el morbo de ver a los famosos en traje de baño y, a día de hoy, continúa siendo noticia. Pero a nivel informativo, esas publicaciones carecen de valor y solo se abre el debate sobre el físico del personaje en cuestión.

Esto es lo que quieren evitar desde Zarzuela con la princesa Leonor. Temen que la publicación de sus fotos abra la veda a captar cualquier aspecto de su vida privada, por mínimo que sea. Sin embargo, siempre y cuando sea captada en la vía pública, no hay constitución de delito alguno.