'Espejo Público' sorprende a todos con la última hora del caso de Anabel Pantoja

Espejo Público se ha hecho eco de uno de los últimos movimientos de Anabel Pantoja. En concreto, era Gema López quien informaba de la importante bronca que la sobrina de Isabel Pantoja y su pareja protagonizaban en el aeropuerto de Las Palmas de Gran Canaria. Un importante desencuentro tras el que uno y otra tomaron caminos separados.

Después de este suceso, Anabel Pantoja y David Rodríguez tomaban un vuelo acompañados de su hija dirección Sevilla. A su llegada a la capital hispalense, ambos fueron vistos serios y distanciados. Incluso algunos testigos han asegurado que no intercambiaron palabra alguna en todo el trayecto en avión.

El citado programa de Antena 3 daba más detalles que podrían arrojar luz sobre lo que puede estar sucediendo a la hija de Bernardo Pantoja y su novio. Al parecer a Anabel no le gustaría quedarse con la niña en Canarias los días que David trabaja en Córdoba.

Espejo Público confirma el controvertido momento protagonizado por Anabel Pantoja

El fotógrafo de famosos Raúl García, colaborador de Espejo Público, matizaba estas palabras. "No le gusta quedarse sola, o no quiere dejarle solo a él", dejaba caer. Entonces el tertuliano recordaba alguna infidelidad del pasado por parte de David y añadía: "Ya Anabel no se fía de él".

"Algo está pasando", insinuaba Gema López, refiriéndose a los últimos desplazamientos de la pareja. La periodista entonces ponía sobre la mesa la posibilidad de que estén atravesando una nueva crisis.

Alonso Caparrós entonces apuntaba al rumor muy extendido que lleva sonando ya varios meses. Algunos ya aventuraron desde el principio que esta pareja no duraría mucho tiempo. Además, el tertuliano explicó que Merchi, la madre de Anabel, "no ve con buenos ojos a David".

En los últimos meses, tanto Anabel como David han estado expuestos a una gran presión. En enero, Alma, la hija de la pareja, permaneció ingresada 18 días. Después se dio a conocer la investigación del Tribunal Superior de Justicia canario por considerar los médicos que las lesiones eran compatibles con un caso de malos tratos.

Anabel Pantoja no ocultó su enfado pese a la presencia de testigos

Si bien ahora parece que el cordobés y la sevillana han recuperado cierta normalidad en su vida, lo cierto es que no es así. La situación de la menor, la investigación judicial, así como las consecuencias en la actividad de la influencer en redes sociales inevitablemente están haciendo mella en la pareja.

Fuentes del entorno de Anabel y David aseguran que la discusión se debió a un tema logístico sin importancia. Así lo confirmaba Luis Pliego, director de Lecturas: "No hay testimonio gráfico. He hablado con el entorno y era por un tema logístico, tipo yo quiero comer en este restaurante y yo en el otro".

Sin embargo, desde TardeAR insisten en que "Están al límite, en una situación complicada". Una etapa de gran tensión que, a la vista está, no está siendo fácil gestionar.