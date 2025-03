Sorpresa: La llegada de Jordi Rico en 'Com si fos ahir' da un giro de 180º a la serie

Cuando se pensaba que Com si fos ahir no tenía más giros sorprendentes, el próximo capítulo promete desbordar emociones y revelaciones. La serie, que nunca deja de cautivar con sus tramas interconectadas, se prepara para una nueva entrega que no dejará indiferente a nadie.

Especialmente a aquellos que recuerden al personaje de Quim, interpretado por Jordi Rico. Quim, que ya hace tiempo falleció, vuelve en un episodio cargado de sorpresas, sueños y nuevas perspectivas para los demás personajes.

Sorpresa mayúscula: Jordi Rico vuelve a Com si fos ahir

La historia comienza con el regreso de Jordi de los Estados Unidos, quien, tras su viaje para visitar a Anna, les cuenta a sus amigos que todo fue muy bien. Sin embargo, un comentario de Sílvia siembra la semilla de la curiosidad, ya que ella descubre que Jordi ha conocido a una mujer.

Un hecho que dará pie a nuevas conversaciones y posibles conflictos dentro del grupo. Mientras tanto, la trama de Salvatore y Cati avanza a pasos agigantados. Salvatore ha firmado los papeles del divorcio, pero decide no decírselo a Cati.

Pero es la aparición de Quim, un personaje que dejó un vacío desde su muerte, la que acapara la atención de los fans. En un sueño, el personaje de la mujer se encuentra con Quim, quien la anima a comenzar una vida nueva, dándole un giro emocional a su situación actual.

Itziar e Ismael se convierten en protagonistas

Mientras tanto, las tensiones siguen creciendo en el resto de la trama. Itziar, por ejemplo, da el paso hacia la independencia al comenzar a buscar un nuevo hogar. Sin embargo, la trama más conflictiva se desarrolla con Ismael, quien quiere asistir a la estrena de la obra de su grupo.

No obstante, se encuentra con la negativa de Gemma, que no le permite salir por tener que trabajar. Este episodio, lleno de cambios y revelaciones, destaca la capacidad de Com si fos ahir para sorprender al espectador con giros inesperados.

Especialmente con la reaparición de Quim, un personaje que sigue presente en la vida de los protagonistas, aunque de una manera más etérea y simbólica. Sin duda, esta entrega se perfila como una de las más emocionantes de la temporada.