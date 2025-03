Anabel Pantoja confiesa por qué ha tenido que dejar a su hija con David Rodríguez

Anabel Pantoja ha regresado a las redes sociales con una nueva y reveladora publicación. En ella, la creadora de contenidos ha desvelado el principal motivo por el que ha tenido que dejar a su hija Alma con David Rodríguez durante unos días.

La sobrina de Isabel Pantoja acaba de cerrar uno de los capítulos más significativos de su vida: su etapa en Madrid. Información que ha compartido con todos sus seguidores de Instagram este domingo, 23 de marzo.

A través de un vídeo en el que ha documentado su viaje exprés a Madrid, Anabel Pantoja ha anunciado que, tras varios años, ha dejado su piso de la capital. Aunque eso sí, ha dejado muy claro que “no es un adiós, sino un hasta luego”.

“Es el primer día en cuatro meses que me separo 48/24 horas de mi niña. Voy de Córdoba a Madrid… Voy a realizar la mudanza, dejo el piso de la capital porque no estoy casi yendo. Hacía seis meses que no pisaba Madrid”, ha asegurado, visiblemente emocionada.

Fue el pasado viernes, 21 de marzo, cuando Anabel Pantoja dejó a todos sus seguidores de Instagram sin palabras al anunciar la última e inesperada decisión personal que había tomado:

“Hoy finalizo una etapa y espero que no sea para siempre. Madrid, mi vida ha cambiado por completo, pero para mucho mejor. Como ya sabéis, paso mucho más tiempo en Canarias, así que me toca venir a trabajar para volver a estar en casa”.

Sin embargo, no ha sido hasta este mismo domingo cuando Anabel Pantoja ha publicado un vídeo dando más datos sobre este importante cambio que ha experimentado su vida. Giro que se ha producido semanas después de que la pequeña Alma haya recibido el alta hospitalaria.

Después de asegurar que ha tenido que dejar a su hija con David Rodríguez para hacer la mudanza, la influencer ha hablado como nunca antes de su estancia en Madrid.

“No me gustó vivir en Madrid, pero le he cogido mucho cariño. Este piso ha sido mi refugio y mi hogar. Pero tocaba recoger recuerdos y volver”, ha asegurado Anabel Pantoja.

No obstante, y aunque ha podido reencontrarse con varios de sus grandes amigos durante su viaje a la capital, no hay ninguna duda de que estaba deseando volver con su familia.

Tras un día y medio dejando atrás muchas cosas, Anabel Pantoja ha recibido una cálida bienvenida en Córdoba. Al llegar a la estación de tren, la esperaban David Rodríguez y la pequeña Alma. “Llegar y ver esto no tiene precio”, ha asegurado con alegría.