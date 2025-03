Edurne, sin David de Gea y con un mensaje importante: 'Creo que no he tenido...'

La cantante Edurne ha reaparecido públicamente, pero en esta ocasión no lo ha hecho sin la compañía de su marido, David de Gea, y con un mensaje importante bajo el brazo. “Creo que no he tenido nunca oportunidad de dedicarles un premio a mis padres”, ha asegurado la artista.

Este jueves, 20 de marzo, se ha celebrado en la isla de Tenerife la última entrega de premios de Cadena Dial. Evento que ha reunido a todos los artistas del panorama musical de nuestro país.

Sin embargo, y a pesar de la gran cantidad de rostros conocidos que han acudido a la gala, no hay ninguna duda de que los protagonistas han sido los premiados. Lista en la que se encuentra Edurne.

Tras ser anunciada como una de las ganadoras de este reconocimiento, la mujer de David de Gea ha subido al escenario a recoger su premio. Momento que ha aprovechado para dedicárselo a dos de las personas más importantes de su vida: sus padres.

“A mis padres, que creo que no he tenido nunca oportunidad de dedicarles un premio”, ha asegurado, visiblemente emocionada, la cantante Edurne al principio de su emotivo discurso.

Edurne reaparece sin David de Gea en una gala de premios

Justo después de desvelar a quién le iba a dedicar este premio, Edurne no ha tenido ningún problema en explicar los motivos que se esconden tras su última y emotiva decisión:

“Ellos se han desvivido por mí desde muy pequeña, cuando les dije que quería dedicarme a la música, que quería cantar. Se han sacrificado muchísimo para llevarme a clases de canto, de baile, de solfeo”.

Otros de los artistas que han corrido la misma suerte que Edurne son Dani Martínez, Álex Ubago, Amaral, Antonio Orozco, Pablo López, Marta Santos, Bombai o Carlos Rivera, entre otros muchos.

Todos ellos, al igual que la mujer de David de Gea, han querido aprovechar la ocasión para dedicarles su premio a sus seres queridos. Sin embargo, uno de los discursos que más ha llamado la atención ha sido el de Chenoa.

La exconcursante de la primera edición de Operación Triunfo ha dejado a más de uno sin palabras con el inesperado guiño que le ha dedicado a este conocido formato televisivo:

“Tengo tanta gente a la que darle las gracias, pero bueno, en primer lugar, a la familia Dial. Por supuesto, son muchos años de estar con ellos. Este es mi cuarto premio Dial, yo en OT quedé cuarta… El cuatro me persigue, pero bien gestionado, trabajando duro, se puede conseguir algo tan bonito como un cuarto premio”.