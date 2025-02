El mensaje de David de Gea a Edurne que zanja todos los rumores sobre su matrimonio

Edurne y David de Gea han formado desde siempre una de las parejas más estables del panorama nacional. Llevan juntos 14 años, tienen una hija en común y, desde julio de 2023, son marido y mujer. Sin embargo, su relación no se ha escapado de los rumores, aunque esta vez David de Gea ha decidido escribir un emotivo mensaje a Edurne para así acallarlos para siempre.

Desde hace meses, se ha especulado sobre una posible crisis entre Edurne y David. A pesar de los constantes comentarios, la pareja ha desmentido siempre estas informaciones.

Lo han hecho tanto con palabras como con hechos, dejando claro que su amor sigue intacto. Pero las habladurías han persistido.

Edurne abre su corazón sobre su relación con David de Gea

Recientemente, Edurne ha decidido abrir su corazón. Ha admitido que, aunque ha pasado por momentos complicados, su relación con de Gea sigue adelante. "Estoy en una etapa preciosa con él", confesaba la artista, disipando cualquier duda sobre su matrimonio.

No obstante, también ha reconocido que no es el mejor momento para ampliar la familia. "Tengo muchos proyectos y, aunque me gustaría que Yanay no esté sola, tendrá que ser en un futuro largo", revelaba en una entrevista. Una decisión que han tomado juntos y que refleja la estabilidad de su relación.

Pero si aún quedaba alguna duda sobre su matrimonio, David de Gea ha querido zanjarla de una vez por todas. En una de las publicaciones más recientes de Edurne en redes sociales, el exguardameta del Manchester United ha dejado un emotivo mensaje. Un simple pero significativo corazón.

Con este gesto, el futbolista demuestra su amor y admiración por su esposa. Una declaración pública de sentimientos que no ha pasado desapercibida. Sus seguidores no han tardado en reaccionar, interpretando este detalle como una prueba definitiva de que la pareja sigue unida y enamorada.

David de Gea zanja todos los rumores sobre su matrimonio con Edurne con un simple gesto

El gesto de David de Gea llega en un momento clave. Después de semanas de especulaciones y rumores sobre una posible separación, su mensaje en redes sociales es una confirmación clara de que su historia de amor sigue fuerte. Un simple emoji que dice más que mil palabras.

Los seguidores de David y Edurne han aplaudido esta muestra de amor. Un mensaje que ha cerrado el debate sobre su supuesta crisis y ha reafirmado lo que siempre han defendido: su matrimonio sigue sólido.

A pesar de las dificultades y los desafíos, Edurne y David de Gea siguen escribiendo juntos su historia. Con amor, con complicidad y con la certeza de que su relación sigue siendo una de las más envidiadas del panorama nacional. Un simple corazón ha sido suficiente para callar a los rumores y demostrar que su amor sigue más fuerte que nunca.