Jorge Javier Vázquez corta 'Supervivientes' por Makoke: 'Siento decirte que…'

Jorge Javier Vázquez se ha visto obligado a frenar la última emisión de Supervivientes para pararle los pies a Makoke. “Siento decirte que no ha sido muy apropiado tu aplauso”, le ha dicho el presentador en relación con el último escándalo protagonizado por los habitantes de Playa Furia.

No hay duda de que este jueves, 20 de marzo, hemos vivido una de las galas más tensas de todo lo que llevamos de edición. Y todo a raíz de la última polémica que se ha producido en los Cayos Cochinos.

Tal y como ha asegurado Jorge Javier Vázquez, los integrantes de Playa Furia han infringido las normas al hacer fuego con un mechero que, según ellos, se encontraron en la arena.

Como era de esperar, tras dejar al descubierto esta información, la dirección de Supervivientes les ha comunicado la sanción que iban a recibir. Una penalización que incluye incluso una nominación directa.

Dicha nominación se ha producido tras una advertencia previa de Jorge Javier Vázquez. El presentador les ha informado de que, si el responsable no salía a la palestra, todo el equipo acabaría nominado.

Ante esta situación, los concursantes han optado por asumir la sanción colectivamente, evitando así señalar a uno de sus compañeros. De esta forma, la decisión sobre la expulsión ha quedado en manos del público.

Un gesto que ha sido muy aplaudido por Makoke. Tanto es así que no ha tardado en ponerlo en valor: “Tramposos son, es evidente, pero también hay que reconocer que son un equipazo y que son solidarios. Eso también merece un aplauso”.

Jorge Javier Vázquez frena Supervivientes para cuestionar a Makoke

A pesar de que Makoke no pertenece al equipo de Playa Furia, no ha querido dejar pasar la ocasión para valorar la solidaridad que han demostrado sus compañeros. Tanto es así que, incluso, ha llegado a pedir un aplauso para ellos.

Una petición que, por su parte, Jorge Javier Vázquez ha considerado que estaba totalmente fuera de lugar, y así mismo se lo ha hecho saber a la participante. Además, ha destacado lo imprudente que le ha parecido su comentario:

“Siento decirte que, en estos momentos, no ha sido muy apropiado tu aplauso al equipo de Playa Furia, pero bueno, no ha sido muy oportuno”. Unas palabras que, como era de esperar, han provocado la inmediata reacción de Makoke.

Por un lado, la concursante de Supervivientes 2025 ha admitido que sus compañeros habían hecho trampa y que su acción estuvo mal. Sin embargo, ha querido dejar claro que el motivo de su aplauso es otro.

“Quiero decir que les estoy aplaudiendo como equipo, han demostrado que tienen solidaridad. Que lo han hecho mal, por supuesto, es una falta de respeto al equipo y a toda la gente que está aquí trabajando”, le ha respondido Makoke a Jorge Javier Vázquez.

No obstante, sus palabras no han sido suficientes para convencer a Jorge Javier. Tanto es así que le ha dejado claro que no era el momento adecuado para elogiar la actitud de sus compañeros:

“Vamos a administrar mejor los aplausos, vamos a tomarnos en serio el concurso porque, si no, el aplauso pierde todo efecto. Estamos en este momento, aceptamos lo que ha pasado... Cargamos con lo que hemos hecho y aceptamos”.