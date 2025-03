Nadie esperaba lo que Lydia Lozano ha destapado sobre el pasado de Terelu Campos

Lydia Lozano ocupaba el pasado martes varios minutos de su intervención como colaboradora en Ni que fuéramos a hablar de Terelu Campos. La periodista, que recientemente publicaba un libro en el que hacía referencias a la hija de María Teresa Campos, se mostraba más sincera que nunca. Lozano reconocía que es ahora cuando está verbalizando "todo lo que había detestado durante años" de la hermana de Carmen Borrego.

"Yo veía que Terelu pasaba completamente de mí", comenzaba reflexionando en voz alta la madrileña. "Era como un cero a la izquierda", añadía sobre la colaboradora de ¡De Viernes!. Unas palabras de lo más sinceras que la psicóloga Ana Sierra escuchaba atentamente.

"Entonces", continuaba Lydia, "desde que vi que ella no era fiel, de mí salió todo lo que había detestado durante años y lo he verbalizado". Poco después lanzaba una pregunta a la experta: "¿Tengo un problema, es una obsesión?", quiso saber Lozano.

Lydia Lozano ha desvelado qué le sucede en realidad con Terelu Campos

Entonces la psicóloga aclaró a la colaboradora que no tiene por qué ser algo patológico. "Tú tienes una herida que se hizo en el pasado y ahora no está cerrada", explicaba la autora de Felices por la vida. Según esta, Lydia está reabriendo una herida porque no ha quedado resuelta.

Entonces María Patiño, presentadora de Ni que fuéramos, quiso saber más e insistió a la psicóloga para que catalogara lo que le sucede a Lydia con Terelu Campos. Fue en ese momento cuando Ana Sierra explicó que Lozano podría tener el "síndrome de la madrastra de Blancanieves". Un trastorno que supone que ella vive una rivalidad con otra persona con la que considera está en inferioridad de condiciones.

Belén Esteban, por su parte, quiso saber si había solución a lo que le sucede a su compañera de programa. En ese momento la experta dejó claro que el primer paso es reconocer qué es lo que le está sentado mal de la otra persona.

Lydia reconoció que le dolió que Terelu no hubiera querido formar parte de Ni que fuéramos y que se fuera a la competencia por dinero. Un hecho que a la tertuliana le sirvió para definir de manera definitiva a la que había sido durante años su compañera en Sálvame.

Finalmente, la psicóloga invitada al programa de Canal Quickie recomendaba a Lydia realizar una terapia. En concreto, le aconsejó realizar una "desensibilización sistemática" que consiste en ir asociando técnicas de relajación con imágenes de Terelu.

Lydia Lozano sigue dolida por la razón por la que Terelu no quiso formar parte de Ni que fuéramos

Cabe recordar que hace pocos días la hija de María Teresa Campos aseguró públicamente que jamás se había metido con ningún compañero. "Yo no me meto nunca con nadie. Jamás en mi vida me he metido con ningún compañero y lo saben", dejó caer la tertuliana.

Unas declaraciones tras las que Lydia Lozano no tardó en reaccionar. "Sabes que mientes", aseguró la madrileña para después reconocer: "se me nota que estoy cabreada. No me dejes de mentirosa, mucha gente sabe que yo estoy diciendo la verdad", insistió.

Unas palabras que demuestran que la herida que comentaba la psicóloga está lejos de cerrarse. Lydia Lozano no perdona lo que para ella fue una traición de la que fue durante muchos años su compañera.