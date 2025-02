La confesión de la reina Letizia a Matías Prats fuera de cámaras: 'No quiero…’

Durante su última entrevista en televisión, Matías Prats ha revelado la inesperada confesión que le hizo la reina Letizia fuera de cámaras hace unos meses. Unas palabras que, como era de esperar, han dejado a más de uno verdaderamente sorprendido: “No quiero dar un paso atrás”.

Este miércoles, 5 de febrero, el presentador de Antena 3 Noticias ha visitado el plató de El Hormiguero junto a su compañera, Susanna Griso. Y todo para celebrar con Pablo Motos una fecha muy importante: el 35º aniversario de la cadena.

Ambos invitados han compartido con los televidentes, entre otras cosas, cómo vivieron ellos la cobertura de la DANA. Momento en el que Matías Prats ha dejado a más de uno sin palabras al desvelar la impactante confesión que le hizo la reina Letizia en ese momento, cuando las cámaras no grababan.

Tal y como ha empezado a relatar el comunicador, “tuve la ocasión de estar el día que la familia real visitó Paiporta con las autoridades y pude narrar lo que pasó”.

Además, y para poner en contexto a todos los televidentes, el invitado le ha asegurado a Pablo Motos que no le extrañó la reacción que tuvieron aquel día los valencianos. Y es que hay que recordar que la comitiva presidida por Felipe VI y la reina Letizia no fue muy bien recibida.

“A ver, se veía venir. Habíamos visto la dificultad de llegar, era todo devastación, todas las partes bajas de las casas reventadas…”, ha asegurado Matías Prats a continuación.

Matías Prats desvela la inesperada confesión que le hizo la reina Letizia en Paiporta

Anticipándose a cómo podría desarrollarse esa visita, Matías Prats decidió hablar con un contacto cercano a la Casa Real para advertir a los monarcas sobre lo que se iban a encontrar.

No obstante, la respuesta de la reina Letizia y Felipe VI fue clara: “Me dijeron que querían visitar”. “Llegaron por la única vía posible… Me acerqué al rey y le dije: «Majestad, unas palabras». Y me dijo: «Matías, lo siento, pero lo primero es que hable con ellos»”, ha asegurado el invitado.

En todo momento, Matías Prats ha hecho hincapié en el deseo de los monarcas de estar al lado de la gente que lo había perdido todo a consecuencia de este temporal. Además, ha desvelado la confesión que le hizo la reina Letizia cuando las cámaras no estaban grabando.

“Querían seguir. Lo que nos sorprendió a todos fue que el resto de la comitiva, sobre todo la reina y el rey, dijeran adelante. No quiero dar un paso atrás”, ha sentenciado el presentador de Antena 3 Noticias.