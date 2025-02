Indignación por lo que han hecho con Amancio Ortega y Susanna Griso: nadie lo esperaba

Una gran indignación se ha apoderado de la ciudadanía tras salir a la luz algo relacionado con Amancio Ortega y Susanna Griso. Lo que han hecho con el empresario español y la presentadora ha sido usar su imagen para estafar a la gente. Se trata de un nuevo fraude que circula por las redes donde usan rostros de personas conocidas y de éxito para hacerse con el dinero de sus víctimas.

Ya hay abierta una investigación en curso para tratar de dar con los ciberdelincuentes, aunque no está siendo una tarea sencilla. Utilizan dominios difíciles de detectar y lo único que, por ahora se puede hacer, es alertar a la gente sobre este tipo de engaños.

Amancio Ortega y Susanna Griso, involucrados en un tema muy turbio

Amancio Ortega y Susanna Griso han visto cómo sus nombres se han visto manchados por una nueva estafa que circula por las redes. Ambos son algunos de los protagonistas que han contribuido de manera totalmente involuntaria, desconocedora e ilegal a engañar a la gente.

Lo que han hecho con Amancio y Susanna ha sido usar su imagen para hacer caer a sus víctimas y sacarles todo su dinero. La manera de actuar es bien sencilla. Los ciberdelincuentes acceden a su objetivo a través de las redes sociales, plataformas de mensajería instantánea o llamadas telefónicas.

Una vez captado el interés, les ofrecen invertir en un negocio de ‘éxito’ cuya rentabilidad es muy alta y rápida. Para hacer más fiable el fraude, han usado la imagen de Amancio Ortega como ejemplo de la gran fortuna que se puede llegar a obtener. También Susanna ha sido víctima de este tipo de fraudes que han generado una gran indignación.

Mientras tratan de poner freno a este tipo de prácticas, se recomienda no acceder a páginas fraudulentas que pidan datos muy concretos del usuario. Jamás se debe dar el número de cuenta, ni datos personales, así como instalar aplicaciones que los supuestos asesores indiquen.

En definitiva, para no caer en este tipo de engaños, se recomienda nunca compartir información en webs que no sean oficiales. Cuando las víctimas caen en que han sido engañadas, ya no pueden recuperar el dinero invertido y se convierten en el objetivo de los delincuentes.

Susanna Griso y Amancio Ortega no han sido los únicos

Susanna Griso y Amancio Ortega no han sido los únicos nombres que los delincuentes han usado para estafar a la gente. Otros rostros como David Broncano o Isabel Díaz Ayuso han visto cómo han usado su imagen para este tipo de prácticas.

A esto hay que añadirle el auge de la inteligencia artificial capaz de generar vídeos de famosos que animan a invertir en negocios fraudulentos. Incluso la princesa Leonor fue recientemente noticia por la suplantación de la que fue víctima.

Un vídeo falso de ella promete dar una gran suma de dinero a quien abone una pequeña tasa para realizar la transacción. Aunque parezca evidente de que no es real, lo cierto es que ha habido numerosas víctimas, la mayoría de ellas en Latinoamérica.

Tampoco hay que olvidar al falso Brad Pitt o a Luis Miguel, quienes engañaron a fans haciéndoles creer que se habían enamorado de ellas. Una vez formalizada la estafa, les pedían dinero alegando estar atravesando dificultades monetarias.

Sea como fuere, la única protección que existe en estos momentos es la cautela y la desconfianza. Jamás un negocio dará dinero rápido y mucho menos a costa de un desembolso por adelantado.

Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado recomiendan que, en el caso de haber sido víctima, se ha de denunciar de inmediato. La mejor opción es recopilar la mayor cantidad de evidencias y datos que ayuden a dar con los ciberdelincuentes.