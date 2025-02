Fabiola Martínez destapa la verdad sobre su relación con Eugenia Osborne: 'Pensé que…'

El pasado miércoles fue un día muy especial para Fabiola Martínez. La presentación de su libro, Cuando el silencio no es una opción, marcó un antes y un después en su vida. Aunque lo que más ha sorprendido han sido las palabras de Fabiola Martínez sobre su relación con Eugenia Osborne, quien se preocupa por ella tras confesar que: "Pensé que le afectaría".

En el libro, la exmujer de Bertín Osborne se ha abierto en canal, ha desvelado momentos muy duros de su vida. Tras la rueda de prensa, Fabiola habló ante los medios. Explicó que fue “preparando a todo el mundo” para el lanzamiento de su libro.

Quiso que su entorno más cercano supiera de antemano el contenido. En sus páginas, Fabiola narra etapas muy importantes y también dolorosas. No quería que su historia sorprendiera a quienes han sido parte de su vida.

Fabiola Martínez destapa cómo es su verdadera relación con Eugenia Osborne

Uno de los momentos más emotivos fue cuando reveló cómo informó a las hijas de Bertín sobre su proyecto. Y es que a pesar de que su relación se rompió hace tiempo, Fabiola Martínez ha demostrado que siempre llevará a Eugenia Osborne y a sus hermanas en su corazón.

“Con Alejandra, Claudia, Eugenia y Ana Cristina, que no es de Bertín, pero que también es como si lo fuera, tuve una comida y se lo conté”, relató. “Todas me apoyaron y me sentí arropada”, confesó, visiblemente emocionada.

Con estas palabras, Fabiola dejó claro que mantiene una gran relación con Eugenia Osborne y sus hermanas. “Quisiera que ellas lo supieran de mi propia voz. Pensé que en algún momento este proceso les afectaría de alguna manera, porque la prensa les pregunta y no quería que les pillara por sorpresa”, aseguró Fabiola Martínez.

Fabiola Martínez está muy unida a Eugenia Osborne

De esta manera, Fabiola Martínez ha demostrado una vez más su compromiso con la familia de su expareja. Aunque su matrimonio con Bertín llegó a su fin, su preocupación por el bienestar de sus hijas sigue intacta.

Eugenia Osborne sigue siendo familia de Fabiola Martínez debido a que los hijos de la exmujer de Bertín siguen siendo sus hermanos.

La presentación de su libro no solo ha sido un ejercicio de valentía personal. También ha servido para reforzar los lazos que la unen a las hijas de Bertín. Con su testimonio, Fabiola Martínez ha demostrado que la familia va más allá de los vínculos de sangre.