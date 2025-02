Nagore Robles recibe un inesperado mensaje de Sandra Barneda: 'Intentar querernos'

Sandra Barneda ha concedido una entrevista a El Televisero en la que ha abordado diferentes aspectos de su vida y su carrera. Sin embargo, lo más llamativo ha sido la mención especial que hizo sobre su expareja, Nagore Robles, con quien mantiene un vínculo cordial. "Creo que tenemos que intentar querernos", afirmó con rotundidad, dejando claro que sigue apostando por la buena relación entre ambas.

La periodista mencionó que ha estado en contacto con Nagore recientemente, especialmente tras su participación en Bake Off, el concurso de repostería en el que ha demostrado su talento culinario. Según Sandra, aunque no ha podido seguir el programa, está segura de que su expareja ha brillado.

La entrevista de Sandra Barneda ha despertado la curiosidad de muchos sobre el estado actual de su vínculo con Nagore Robles. ¿Será este mensaje un paso hacia una reconciliación más profunda o simplemente una muestra de respeto mutuo?

Nagore Robles recibe un inesperado mensaje de Sandra Barneda

Uno de los puntos más interesantes de la conversación fue la visión de Sandra Barneda sobre las relaciones tras una ruptura. Para ella, es fundamental fomentar el respeto y la amistad después de una relación sentimental. "Es que yo creo que es lo que tendría que ser, porque dejes de tener una relación de pareja, creo que tenemos que intentar querernos", expresó con convicción.

Estas palabras reflejan una perspectiva moderna sobre las relaciones, alineada con el concepto de "relaciones líquidas" que cobra más fuerza en la sociedad actual. Según Barneda, mantener un vínculo positivo con una expareja no solo es posible, sino que debería ser la norma y no la excepción.

"Si has querido a alguien, por qué no vas a tener una buena relación. Es que es lo que tendríamos que cultivar", cuestionó. La presentadora destacó que, si en algún momento se ha querido a una persona, no hay razón para que esa conexión desaparezca por completo.

Por ahora no hay indicios de que Sandra Barneda y Nagore Robles vayan a reencontrarse más allá de las redes sociales. Sin embargo, lo que está claro es que ambas han dejado una puerta abierta a la posibilidad de mantener una relación cordial. Las palabras de Barneda, llenas de cariño y respeto, han dejado claro que no hay rencor entre ellas y que hay un apoyo mutuo.

Sandra Barneda comenta la participación de Nagore Robles en Bake Off

Durante la entrevista, Sandra Barneda reveló que ha hablado recientemente con Nagore y destacó lo ilusionada que está con su paso por Bake Off. "Te puedo decir que he hablado con ella, que está supercontenta, que está superilusionada, que me alegro muchísimo", declaró con entusiasmo.

Además, la presentadora no dudó en alabar las cualidades de Nagore, a quien describió como una persona rápida, carismática y con sentido del humor. "Es garantía tenerla como colaboradora y es garantía tenerla en un reality o en cualquier programa", añadió, dejando claro su respeto por la trayectoria profesional de su expareja.

Sin embargo, también admitió que no ha podido seguir el concurso en profundidad debido a sus múltiples compromisos. "Cocina... sé que se ha currado mucho los postres, lo sé, pero no he podido verla tampoco", confesó con una sonrisa.

Aunque Sandra Barneda no ha podido seguir el programa de cerca, sí ha reconocido el esfuerzo de su expareja. "Sé hasta dónde ha llegado, que no lo sabéis vosotros", insinuó con picardía, dejando entrever que tiene información privilegiada sobre el desenlace del concurso.

Sandra Barneda ha sorprendido a todos con un emotivo mensaje dirigido a su expareja, Nagore Robles, durante una entrevista reciente. Este gesto ha sido aplaudido en las redes sociales, donde muchos han elogiado la madurez y la sensibilidad de Barneda. ¿Será este mensaje el inicio de una nueva etapa en la relación entre ambas?