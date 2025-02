Kate Middleton y el príncipe Guillermo confirman rumores: comunicado de última hora

El Palacio de Kensington ha confirmado que el príncipe Guillermo y Kate Middleton no estarán en la ceremonia de los premios BAFTA 2025. La noticia fue adelantada por la experta real Kate Mansey en The Times. Ha causado tanta expectación que la Casa Real británica emitió un comunicado oficial para aclarar su ausencia.

Los premios BAFTA son los galardones más importantes del cine en el Reino Unido. Los organiza la Academia Británica de Cine y Televisión y se celebran cada año en Londres. Premian lo mejor del cine británico e internacional. Son comparables a los premios Oscar en Estados Unidos.

Desde 2010, el príncipe Guillermo ostenta el título de presidente de la academia. Continúa con una tradición en la que otros miembros de la familia real también han ocupado este cargo. Su tía, la princesa Ana, fue una de ellas.

La familia, su prioridad en este momento

A pesar de la importancia del evento, los príncipes de Gales han decidido no asistir. Según Kate Mansey, la gala coincide con el inicio de las vacaciones escolares de mitad de semestre. Es un momento que desean dedicar a sus hijos, George, Charlotte y Louis.

No es la primera vez que anteponen a su familia. En 2024, Kate Middleton reveló que padecía cáncer. Contaron la noticia a sus hijos durante sus vacaciones escolares. Querían evitar que afrontaran la situación bajo la presión del escrutinio público.

Otras ausencias en ediciones pasadas

Los príncipes han faltado en otras ocasiones. En 2021, no asistieron tras el fallecimiento del duque de Edimburgo. En 2022, problemas de agenda les impidieron estar. En 2024, Guillermo acudió solo porque Kate aún estaba en tratamiento.

Por eso, muchos esperaban su regreso este año. Habría sido su primera aparición en un evento de gran magnitud tras su recuperación. En los últimos meses, su reincorporación a la vida pública ha sido paulatina. Ha tenido apariciones espontáneas y un mayor compromiso con la concienciación sobre el cáncer.

Kate Middleton y su mensaje sobre la enfermedad

Tras meses de tratamiento y una cirugía abdominal, Kate ha retomado su rutina poco a poco. Su recuperación ha estado acompañada de un enfoque más cercano. Ha mostrado un gran compromiso con la visibilización del cáncer.

Uno de sus mensajes más impactantes se publicó en la cuenta oficial de la Casa Real británica. "No te olvides de nutrir todo lo que está más allá de la enfermedad. C." La inicial "C" indica que el mensaje fue escrito directamente por ella.

Para acompañar sus palabras, Kate compartió una foto tomada por su hijo menor, el príncipe Louis. En la imagen, aparece con abrigo y gorro, en un paisaje invernal. Con los brazos abiertos y una sonrisa, transmite esperanza en medio de la adversidad.

Mientras Guillermo visitará la London Screen Academy para destacar a las nuevas generaciones de cineastas, Kate seguirá enfocándose en su recuperación. También pondrá su atención en su papel como madre. Su ausencia en los BAFTA muestra que, pese a sus compromisos, su familia es su prioridad.