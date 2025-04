Jarro de agua fría en 'Supervivientes' por Álvaro Muñoz Escassi: 'Cosas muy fuertes'

La gala del pasado martes de Supervivientes sirvió para sacar a la luz algo con lo que Álvaro Muñoz Escassi no contaba. Makoke y Laura Cuevas subían al Puente de la Concordia cuando esta desvelaba una información sobre el ex de María José Suárez. "A mí me has contado cosas de Escassi muy fuertes para que lo nominen", soltaba la concursante a su oponente.

La andaluza añadía: "Si Escassi quiere, cuando salga fuera se las cuento porque son tan fuertes que no las puedo contar aquí". Unas palabras con las que Laura Cuevas desenmascaraba a Makoke quien no podía creer lo que estaba escuchando. Al parecer, esta le había contado fuera de las cámaras algunas cosas sobre su compañero de Supervivientes malmetiendo contra él para eliminarlo del concurso.

Makoke, lejos de quedarse callada ante estas acusaciones, reaccionaba ante lo que acababa de escuchar. "Creo que es la persona más falsa del mundo y te juntas al sol que más calienta", comenzó diciendo para defenderse.

Álvaro Muñoz Escassi se convierte en protagonista involuntario de un enfrentamiento en Supervivientes

"Eres una mentirosa compulsiva", añadió la colaboradora televisiva. Cuevas, por su parte, replicaba a Makoke a quien también calificó de mentirosa.

"Yo creía que estábamos empezando a ser amigas y cuando vi cómo navegabas hablando de Escassi de esa manera, di un paso atrás. Porque a gente así no la quiero en mi vida", sentenció la gaditana.

Sin embargo, Makoke no parecía darse por vencida y fue entonces cuando dejó a la vista todo lo que había hecho por ayudar a su compañera de supervivencia. Unas palabras que no servían para ablandar a Cuevas quien insistía en lo que había escuchado sobre el jinete. "Después de las cosas que has soltado de Escassi, de amigas nada", volvía a repetir la concursante.

Minutos después, y tras una pausa publicitaria, Makoke tomaba la palabra para aclarar lo que había comentado sobre su compañero. "Trabajaba en Así es la vida en invierno y Escassi ha tenido un episodio muy fuerte en su vida y me llegaban muchas insinuaciones...", reconocía la ex de Kiko Matamoros.

Makoke insistió en que lo que contó sobre Escassi lo sabían otros muchos colaboradores

A continuación, Makoke aclaraba que lo que había compartido con Laura Cuevas en la playa era todo aquello que a ella le habían contado así como a otros colaboradores de televisión.

Con todo, Makoke aseguró que quería tener buena relación con su compañero de Supervivientes. "Quiero conocer a Escassi desde cero y no he querido que eso no me perjudique nada". Una postura conciliadora que a Laura Cuevas no pareció gustarle nada.

La superviviente daba a conocer que Makoke no había narrado un episodio que le hubieran contado a ella, sino "varios muy feos". Unas palabras que dejaban claro que no había posibilidad de entendimiento entre ambas. Poco después se conocía que la ex de Kiko Matamoros era la elegida para abandonar playa Calma, una decisión que la malagueña tomaba con resignación.