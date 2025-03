Comunicado urgente de Anabel Pantoja sobre David Rodríguez: 'De esto se trata'

Anabel Pantoja ha regresado a su perfil de Instagram para emitir un nuevo e importante comunicado. En él, la creadora de contenidos ha desvelado en qué punto se encuentra su relación con David Rodríguez: “De esto se trata, vivir y sumar”.

Durante los últimos meses, esta pareja se ha convertido en el centro de todas las miradas. Y a raíz del ingreso de su hija y la posterior investigación que se ha iniciado contra ellos, un duro acontecimiento que, según parece, ha logrado hacer mella en su relación.

En varias ocasiones se ha hablado sobre la supuesta crisis entre Anabel Pantoja y David Rodríguez. Sin embargo, no fue hasta el pasado 26 de marzo cuando se encendieron todas las alarmas a su alrededor.

Según confirmaron aquel día en Vamos a ver, la influencer y su novio protagonizaron una fuerte discusión en el aeropuerto de Las Palmas a la vista de todos los allí presentes. Un desencuentro que se produjo justo antes de regresar a la Península.

Tal y como contaron, la tensión entre Anabel Pantoja y David Rodríguez era tal que pasaron varias horas sin dirigirse la palabra y, durante el vuelo, optaron por sentarse separados.

Una vez aterrizaron, el fisioterapeuta se trasladó a Córdoba para cumplir con sus compromisos profesionales, mientras que su pareja se quedó en Sevilla con su madre y su hija Alma.

Además, y por si esto fuera poco, también se ha empezado a hablar del distanciamiento que se ha producido entre Merchi y su yerno. Ahora, y en medio de todo este revuelo, Anabel Pantoja ha regresado a su perfil de Instagram con un nuevo comunicado sobre David Rodríguez.

Anabel Pantoja emite en redes sociales un comunicado urgente sobre David Rodríguez

Este domingo, 30 de marzo, Anabel Pantoja ha compartido con sus más de 2.000.000 de seguidores de Instagram una publicación de lo más especial. Post con el que ha desmentido todos los rumores de crisis con David Rodríguez.

A través de un carrusel de imágenes, la influencer ha mostrado los planes que ha hecho en estos últimos días, entre ellos, disfrutar de algunos platos típicos de la gastronomía andaluza.

Sin embargo, lo que más ha llamado la atención ha sido una tierna instantánea protagonizada por Anabel Pantoja y David Rodríguez. En ella, podemos ver a la pareja dándose un sentido abrazo, mientras sus narices se tocan, reflejando así la complicidad que existe entre ellos.

“Los que me aguantan, los que me levantan, los que me regañan, los que me arropan, los que me apoyan, los que siempre están ahí, para lo bueno y lo malo, pero para sumar momentos, que de eso se trata esto: vivir y sumar”.

Además, y para dejar claro que su relación con David Rodríguez es más fuerte y sólida que nunca, Anabel Pantoja ha completado la publicación con una reveladora frase. “Sevilla + Córdoba = mi medicina”, ha finalizado la influencer.