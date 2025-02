Carmen Lomana no se corta al hablar sobre Ágatha Ruiz de la Prada: 'No aguanta que...'

Los enfrentamientos en el corazón del mundo social continúan. Carmen Lomana no ha dudado en reaccionar tras la entrevista de José Manuel Díaz-Patón en ¡De Viernes!. En esta, el abogado no solo habló de su ruptura con Ágatha Ruiz de la Prada, sino que también lanzó críticas a la empresaria.

"Ella no aguanta que alguien le pueda hacer sombra, y menos su pareja", ha declarado Lomana sobre la diseñadora, reafirmando la tensa relación que mantienen desde hace años. Sus palabras han generado un gran revuelo, avivando la polémica en torno a la expareja y su círculo cercano.

José Manuel Díaz-Patón se mostró visiblemente afectado en la entrevista, lamentando que su historia de amor con Ágatha se haya visto empañada por la polémica. Además, no descartó una posible reconciliación con la diseñadora, aunque su relación con Carmen Lomana sigue siendo motivo de controversia.

El abogado ha protagonizado varios desencuentros con Lomana en los últimos meses, lo que explicaba el tono desafiante de sus palabras. Sin embargo, la socialité no ha dejado pasar la oportunidad de responder y ha dejado claro lo que piensa de la situación. ¿Será este el último capítulo de su enemistad, o hay más sorpresas por venir?

Carmen Lomana no se corta al hablar sobre Ágatha Ruiz de la Prada

La enemistad entre Carmen Lomana y Ágatha Ruiz de la Prada no es nueva. Ambas han sido figuras destacadas en el mundo de la moda y la alta sociedad española durante décadas, pero su relación siempre ha estado marcada por la competencia y los desencuentros. Desde diferencias en su estilo hasta choques en eventos públicos, la tensión entre ellas ha sido un tema recurrente en la prensa rosa.

Según fuentes cercanas, la rivalidad se intensificó hace unos años, cuando ambas compitieron por ser la imagen de una conocida marca de lujo. Aunque Ruiz de la Prada se llevó el contrato, Lomana no tardó en demostrar que su influencia en el mundo de la moda seguía intacta. Desde entonces, sus caminos han seguido cruzándose, pero rara vez de manera amistosa.

En la entrevista, Díaz-Patón se mostró sincero sobre su ruptura y el desgaste que sufrió su relación con Ágatha Ruiz de la Prada. Sin embargo, también dedicó algunas palabras a Carmen Lomana, con quien ha tenido roces públicos. El abogado sugirió que Lomana ha sido demasiado crítica con su relación, lo que ha generado tensión entre ambos.

Este fin de semana, Carmen Lomana ha reaparecido ante las cámaras y no se ha mordido la lengua. Lomana ha dejado claro que no ha visto la entrevista de Díaz-Patón, mostrando una actitud de indiferencia hacia el abogado. "¿Tú te crees que no tengo otra cosa que hacer que ver a patán?", ha dicho entre risas.

Sin embargo, Carmen Lomana, conocida por no morderse la lengua, no ha tardado en responder cuando le preguntaron por la relación de la expareja. "Yo creo que es un montaje, pero a lo mejor no están", ha dicho en referencia al noviazgo entre Díaz-Patón y Ruiz de la Prada.

Además, quiso apuntar a que la ruptura podría deberse a unos posibles aires de grandeza de la diseñadora. "Ella no aguanta que alguien le pueda hacer sombra, y menos su pareja", ha comentado tajantemente.

Cuando le mencionaron que Díaz-Patón no descarta retomar la amistad con ella, su reacción fue de absoluto desdén: "¿Perdón de qué? Esta gente yo creo que tiene que ir a... es que dicen unas cosas tremendas". Con estas palabras, ha dejado claro que no tiene intención de reconciliarse con el abogado ni de retractarse de sus opiniones.

La guerra de declaraciones entre Carmen Lomana y José Manuel Díaz-Patón no parece tener fin, mientras la relación de él con Ágatha Ruiz de la Prada sigue siendo tema de debate. Con sus palabras, Lomana ha dejado claro su punto de vista y su indiferencia ante el abogado, aunque la polémica sigue servida. ¿Se cerrará este círculo o habrá nuevos episodios en este enfrentamiento mediático?