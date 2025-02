Álvaro Muñoz Escassi no se corta al definir su relación con Sheila Casas: 'Es una...'

Después de meses en el foco mediático, Álvaro Muñoz Escassi ha decidido hablar abiertamente sobre su relación con Sheila Casas. Durante su reciente entrevista en el programa ¡De Viernes!, el jinete dejó claro que está viviendo un momento inmejorable en su vida. No solo está emocionado por su participación en Supervivientes, sino que también disfruta de una conexión muy especial con su pareja.

"Es una persona divertida, cariñosa, alegre", afirmó, mostrando su lado más romántico. Las palabras de Escassi no solo evidencian su entusiasmo por esta relación, sino que también han despertado especulaciones sobre su futuro con Sheila.

Álvaro Muñoz Escassi no se corta al definir su relación con Sheila Casas

Álvaro Muñoz Escassi no ha escatimado en halagos hacia Sheila Casas durante su entrevista en ¡De Viernes!. "Llevamos poco tiempo, pero hemos vivido tantas cosas juntos. Ella tiene todo perfecto", aseguró, deshaciéndose en elogios hacia la actriz e influencer.

El amor entre Escassi y Sheila Casas parece ir viento en popa, tanto que el ex jinete ha reconocido que su relación podría dar un paso más allá. "Me encantaría casarme con Sheila", confesó, desatando el asombro y los aplausos en el plató.

Uno de los temas que también se abordó en la entrevista fue la posibilidad de formar una familia junto a Sheila Casas. Sin embargo, Escassi fue rotundo en su respuesta. "¿Ampliar la familia?", le preguntaron en ¡De Viernes!.

"Yo ya tengo dos, pero ella tiene un hermano pequeño y no es de niños. Yo tampoco tengo edad, y ella es más independiente, no quiere tener hijos. Estamos felices y los dos contentos", sentenció.

La pareja, según sus palabras, disfruta plenamente de su tiempo juntos sin presiones ni expectativas externas. Para ellos, la felicidad radica en compartir momentos y apoyarse mutuamente en sus respectivos proyectos profesionales y personales.

Álvaro Muñoz Escassi y su relación con la familia de Sheila Casas

Uno de los temas que también generaba curiosidad era la opinión de la familia Casas sobre esta relación. Sheila es la cuarta de los cinco hermanos Casas, una familia con fuerte vínculo en el mundo de la interpretación.

Escassi ha revelado que ya ha conocido a algunos de sus cuñados, como Mario, Christian y Óscar Casas. "No tengo mucha relación con ellos. A los padres no les conozco, pero con la madre he hablado alguna vez", comentó.

A pesar de la distancia, el jinete no oculta su admiración por Sheila y su entorno. "Hay que entender que su hija está con Escassi, sabiendo la fama que tengo", dijo con humor. Sin embargo, los hermanos de Sheila han dejado claro que lo más importante para ellos es su felicidad, una señal de que la relación cuenta con su respaldo.

Sheila Casas y el gran desafío de Supervivientes

Otro aspecto que preocupa a la pareja es la inminente participación de Escassi en Supervivientes. "Me pongo en su pellejo y sé que es muy difícil, pero que su novio se vaya a Supervivientes le cuesta. Sobre todo porque estamos muy bien y nos queremos mucho, admitió.

El jinete es consciente de que el reality pondrá a prueba su relación. "Es difícil confiar en mí. Lo va a ver y va a saber lo que hay. Tengo ganas de que pase y que cuando vuelva esté orgullosa de mí", afirmó.

La relación entre Álvaro Muñoz Escassi y Sheila Casas avanza con paso firme y sin miedos. Con una posible boda en el horizonte y una confianza inquebrantable, la pareja demuestra que está viviendo su mejor momento. Ahora, el gran desafío será la distancia durante Supervivientes, pero si algo han dejado claro es que su amor es más fuerte que cualquier obstáculo.