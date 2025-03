Carmen Lomana frena 'D Corazón' con un llamativo mensaje para Ágatha Ruiz de la Prada

Carmen Lomana ha acudido hoy a D Corazón para ejercer como colaboradora, algo que hace habitualmente. Sin embargo, se ha convertido en protagonista del programa porque le ha mandado un llamativo mensaje a Ágatha Ruiz de la Prada.

Si ha sorprendido ese comentario, que ha frenado el formato, es porque viene a intentar zanjar la guerra que mantienen abierta desde hace años. Guerra que se ha recrudecido últimamente por nuevos intercambios de lindezas entre ellas.

El largo conflicto mediático entre Carmen Lomana y Ágatha Ruiz de la Prada

Carmen Lomana y Ágatha Ruiz de la Prada, a pesar de haber sido amigas, mantienen desde hace tiempo una batalla campal públicamente. De ahí que se han dedicado palabras muy duras. La primera ha tachado a la diseñadora de vender noviazgos y rupturas por dinero, al tiempo que esta le ha respondido burlándose de otras cosas como la edad.

Sobre esta guerra, la colaboradora de D Corazón ha sido preguntada hoy al respecto. Lo primero que ha dicho ha sido: “Es ella la que empezó a hablar mal de mí, pero tiene el don de darle la vuelta y parecer que soy la mala”. A lo que Anne Igartiburu, la presentadora, le ha respondido: “Y tú el de que te pregunten y respondas esas cosas que dices”.

Luego, Carmen ha aprovechado para dejar de manifiesto cómo surgió esta guerra entre ellas. Así, ha contado: “La primera que se sentó en un plató hace tres años, en Sálvame Deluxe, fue ella para decir que iba a destrozarme”.

“Me conoció en el año 1981 porque vine a ver qué tipo de ropa hacía y era otra Ágatha, más divertida, distinta. Yo para ella siempre fui un ejemplo a seguir, vino a mi casa de San Sebastián y le chifló todo, mi marido, y luego me preguntaba continuamente cuando empecé en los medios”.

El inesperado mensaje de Carmen Lomana en D Corazón a Ágatha Ruiz de la Prada

Durante su participación en el programa D Corazón, Carmen Lomana ha sorprendido al equipo y a los espectadores. Lo ha hecho con un mensaje dirigido a Ágatha. En lugar de continuar con la tónica de enfrentamiento, ha optado por un tono conciliador, manifestando su deseo de poner fin a la disputa.

Así, ha dicho: “Esto me parece una tontería, porque somos dos señoras. Estar entonces con esta guerra, lo que teníamos que hacer ya es dejar de hablar una de la otra. Estoy cansada, a mí me afecta, he estado toda la semana con la espalda y el cuello rígido”.

A lo que ha añadido: “Que se dedique a lo que hace realmente bien, que es esa forma de crear vestidos y estilos de ropa. Todo eso lo ha hecho muy bien”.

El gesto de Carmen Lomana no ha dejado indiferente a nadie. Algunos consideran que este paso podría ser el inicio de una reconciliación entre ambas figuras. Mientras, otros se muestran escépticos, recordando los numerosos desencuentros pasados.

Por el momento, la ex de José Manuel Díaz-Patón no ha emitido una respuesta pública al mensaje de la colaboradora. Sin embargo, en declaraciones anteriores, la diseñadora ha dejado claro su descontento con la socialité, llegando a afirmar que le causa rechazo. Pero quizás haya llegado el momento de enterrar el hacha de guerra.