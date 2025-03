Nadie esperaba lo que José Saborido ha contado sobre Susana Saborido: 'Es muy...'

José Saborido, hermano de Susana Saborido, ha roto su silencio en televisión. Por primera vez, ha concedido una entrevista para hablar de la esposa de Joaquín Sánchez y ha dejado sorprendido a todo el mundo. Y es que nadie imaginaba lo que iba a contar de ella.

Así, además de revelar que su cuñado le ha sido infiel en numerosas ocasiones a su hermana, ha hecho una descripción de ella bastante dura. De ahí que ha manifestado que “es muy especial” y que “sigue con su marido porque prioriza tener una vida tranquila en el aspecto económico”.

José Saborido rompe su silencio y destapa las infidelidades de Joaquín Sánchez

Joaquín Sánchez y Susana Saborido llevan días en el foco mediático después de que salieran a la luz unos mensajes de él, teniendo conversaciones subidas de tono con Claudia Bavel. Ante las mismas, la pareja ha reaccionado mostrándose unida y manifestando que sigue queriéndose.

Pero en las últimas horas, por si fuera poco, ha aparecido en escena José Saborido, hermano de la esposa de exfutbolista. Por primera vez habló en televisión, concretamente en ¡De Viernes!, para poner en jaque al matrimonio.

Lo hizo destacando que el bético ha sido infiel en numerosas ocasiones a su esposa y que ella lo sabe. De ahí que en más de una ocasión “ha dormido en el sofá”.

José Saborido cuenta los detalles más inesperados y duros sobre Susana Saborido

Además de las revelaciones sobre la dinámica matrimonial, José Saborido ofreció una descripción de Susana que ha sorprendido a muchos. Y es que la misma demostró que no es mucho el cariño que siente por ella.

Tanto es así que expuso: “Mi hermana sigue con su marido porque ella prioriza tener una vida tranquila en el aspecto económico. Quiere disfrutar de la vida y que no le falte de nada”.

A lo queJosé añadió: “Es muy especial. Por ejemplo, mis hijos, que tienen 5 y 6 años, la han visto dos veces en su vida”.

Por si fuera poco, aprovechó para destacar que ella no mantiene una buena relación con la familia de Joaquín. Lo hizo diciendo: “En la casa de la familia de mi cuñado, ella no entra desde hace muchos años, porque no se hablan. La madre de él, Ani, es una mujer encantadora y buena persona, pero mi hermana no la puede ni ver”.

“Han existido muchos problemas porque él tiene una costumbre y es que todas las Navidades ayuda a su familia haciéndole un buen regalo: 60.000 €. Y lo tiene que hacer a escondidas porque, si se entera mi hermana, hay problemas importantes”.

A lo que José Saborido añadió: “Ella cerró su círculo con su marido, sus hijas y sus amigas. Los demás no cuentan para ella. Le gusta la vida bien, que no le falte de nada, de lujo, de vivir bien”.

“Le gusta la fama, le gusta destacar y, de hecho, poco a poco, se está metiendo en televisión. Le gusta llevar la voz cantante, siempre. La que manda en la relación es ella, por lo menos en la casa, porque luego él hace lo que quiere”.

Las declaraciones de José Saborido han generado un gran revuelo en medios y redes sociales. Mientras algunos critican la exposición pública de asuntos familiares, otros consideran valiente que él haya compartido su versión de los hechos. La imagen pública de Joaquín y Susana, que siempre se ha mostrado sólida y unida, se ve ahora cuestionada por estas revelaciones.

Sus palabras han generado debate sobre la verdadera naturaleza de su matrimonio y las prioridades que cada uno tiene dentro de la relación. Solo el tiempo dirá cómo afectarán estas revelaciones a la pareja y a su entorno familiar.