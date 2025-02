Belén Esteban desvela el motivo por el que Rosa Benito acabó en un psiquiátrico

Belén Esteban ha comentado en Ni que fuéramos la entrevista que la pasada semana Rosa Benito concedió a ¡De Viernes!. La tertuliana se refirió a las declaraciones que la cuñada de Rocío Jurado hizo sobre un momento muy delicado de su vida. Esteban dejó claro que si tuvo que ser ingresada en un centro psiquiátrico fue "por la vida que pasó con Amador".

"Que quede claro", insistió la colaboradora. De este modo, la madre de Andrea Janeiro defendió que no fue su paso por Sálvame, lo que motivó que Rosa se viera obligada a permanecer internada en un psiquiátrico.

Unos hechos se remontan al año 2014, momento en el que Rosa Benito y su ex, Amador Mohedano, protagonizaron varias idas y venidas. Es precisamente esta situación la que, según Belén Esteban, provocó que la alicantina acabara ingresada en un hospital de salud mental.

Belén Esteban sentencia la razón que condujo a Rosa Benito a ingresar en un psiquiátrico

Años después, Rosa contó en Sálvame Deluxe que tocó fondo: "Mi ingreso fue voluntario. Le pedí a la doctora que me ingresase porque necesitaba separarme de todo. Ingresé al día siguiente a las 9:00 de la mañana".

Según su testimonio, para Benito "fue liberador separarme de todo. Mi familia se fue llorando, pero yo me quedé tan bien".

En la reciente entrevista que ha concedido a Telecinco, Benito explicó cómo fue su resurgir. La ex de Amador Mohedano se miró un día al espejo y se dijo: "Tú que has sido una mujer valiente, fuerte, luchadora, ¿contigo van a poder? Contigo no puede nadie".

Tras esa reflexión y con ayuda de los especialistas encontró la paz y se reinventó con nuevos proyectos. "Encontré una psiquiatra que me hizo creer en mí, me sacó adelante y resurgí", aseguraba.

Más allá del momento en el que Rosa necesitó ayuda médica, Belén Esteban demostró que estaba de acuerdo con Kiko Matamoros, quien afirmó que sin Sálvame Benito seguiría con Amador. Sin embargo, el colaborador quiso matizar el hecho de que, no fue el programa en sí, sino el "universo" en el que entró la cuñada de Rocío Jurado.

Kiko Matamoros explica por qué Rosa Benito rompió con Amador Mohedano

Matamoros explicó que a Rosa comenzaron a llegarle informaciones que hasta entonces ella desconocía. Entre ellas, el estado de sus cuentas o sus responsabilidades con Hacienda "que Amador le ocultó durante años", recordaba Kiko.

A raíz de salir de Supervivientes, reality que ganó en la edición del año 2011, salió una nueva Rosa que se afianzó como personaje. Una situación que, según el colaborador, no supo gestionar y tras la que Benito se reivindicó como mujer. Intentó dar un giro a su vida y finalmente provocó su separación de Amador Mohedano, apuntaba Matamoros.

Así, según Belén Esteban y Kiko Matamoros, queda claro que Sálvame no provocó el ingreso en un psiquiátrico de Rosa Benito. Tampoco la ruptura de su matrimonio. El programa de Telecinco abrió los ojos a la tía de Rocío Carrasco a una realidad que hasta entonces desconocía.