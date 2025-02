Mercedes Milá le confiesa toda la verdad a Carlota Corredera: 'Muy duro y muy...'

Mercedes Milá se ha sincerado junto Carlota Corredera en su reaparición en el plató de 59 segundos. Milá ha confesado toda la verdad sobre la depresión crónica con la que está batallando desde hace años. Tal y como explicó, la primera depresión llegó tras un desamor que la propia periodista califica de “muy duro y muy desagradable”.

Posteriormente a ese episodio, le siguieron dos más que acabó convirtiendo su enfermedad en crónica. A día de hoy, Milá continúa inmersa en su lucha, lidiando con una situación que es incapaz de controlar. “Estoy bien a ratos, no me puedo quejar de nada, solo del cerebro, tengo trabajo si quiero, mi familia está bien, tengo casa”, afirmó.

Mercedes Milá se sincera como nunca con Carlota Corredera

Carlota Corredera fue una de las encargadas de dar la bienvenida a Mercedes Milá en el plató de 59 segundos. El espacio de TVE presentado por Gemma Nierga tuvo como protagonista a la veterana presentadora que se sinceró como nunca.

Después de una larga temporada alejada del foco mediático, Mercedes reapareció para compartir en qué punto se encuentra su vida. Entre otras muchas cosas, Milá confesó toda la verdad a Corredera sobre como un desamor desencadenó su primera depresión. “Fue muy duro y muy desagradable”, explicó la periodista.

A este episodio le siguieron dos más, hasta que por fin su depresión ha sido diagnosticada como una enfermedad crónica. Este diagnóstico ha sido un proceso difícil, ya que ha tenido que enfrentar momentos de gran incertidumbre.

La periodista confesó que, en aquel momento, la medicación y la terapia le sirvieron de ayuda, pero fue Gran Hermano lo que la salvó. “Fue la liberación”, argumentó. No obstante, lo que en un principio fue su tabla de salvación, con el tiempo se acabó transformando en una condena.

“Le dediqué tantas horas que acabó matándome, los médicos me dijeron que no podía seguir y era cierto”, contó. Fue entonces cuando entró en una segunda depresión que le obligó a dejar su trabajo en televisión. Cuando pensaba que había superado esta segunda recaída, una tercera llegó para marcar para siempre su vida y convertir su enfermedad en crónica.

Mercedes Milá le confiesa a Carlota Corredera su mayor miedo

Carlota Corredera escuchaba con atención el emotivo testimonio de Milá y cómo fue su descenso a los infiernos hace 25 años. Tras romper con Carlo Castillo, se desencadenó en ella una tempestad de sentimientos que no supo gestionar. Desde entonces, ha ido encadenando una depresión tras otra hasta convertirse en parte de su día a día.

El mayor miedo de Mercedes es saber que, en cualquier momento, “sientes en la boca del estómago como un puñalito y dices, «ya está ahí»”. Carlota asentía con la cabeza, compartiendo con ella esa sensación. No en vano, Corredera también sabe lo que es lidiar con una situación similar.

Tras el huracán mediático de Rocío, la que fue presentadora de Sálvame afrontó una dura etapa profesional. Se convirtió en el blanco de las críticas y tuvo que pedir ayuda para cuidar su salud mental. Por eso, el testimonio de Milá llegó al corazón de la gallega, consciente del calvario por el que tuvo que pasar.

“Es como una espada de Damocles que tienes siempre encima de la cabeza, me dijeron que podía aparecer y desaparecer en muchos momentos”, desveló. El no saber en qué momento volverá a recaer es lo que a la veterana periodista le causa una mayor angustia.

Aunque sigue una medicación, Mercedes reconoce que las “pastillas ya no me hacen efecto”, y que, justo antes de la entrevista, tuvo un episodio. “Hoy me ha ocurrido y he estado llorando como una idiota muchas horas”, ha confesado.