Amador Mohedano rompe su silencio tras la confesión de Rosa Benito: 'Perdóname'

Amador Mohedano ha decidido romper su silencio tras la reciente entrevista de Rosa Benito en ¡De Viernes!, donde habló abiertamente sobre su pasado y su relación con él. TardeAR ha revelado las últimas declaraciones que ha dado Mohedano en una entrevista, donde se mostró emocionado al recordar los años que compartieron juntos. "Perdóname que tengo la voz entrecortada, pero no es tos, es sentimiento", dijo, emocionado.

Rosa Benito y Amador Mohedano estuvieron casados durante más de tres décadas y son padres de cuatro hijos. Sin embargo, su relación llegó a su fin en 2013, tras una severa crisis que Rosa atribuyó a su participación en el reality show. Aunque ambos han seguido caminos separados, las declaraciones recientes de Benito han reabierto viejas heridas.

La entrevista de Rosa Benito en ¡De Viernes! no solo reveló detalles íntimos de su vida, sino que también dejó en evidencia la distancia emocional que mantiene con su exmarido. Ahora, Amador Mohedano ha decidido responder a esas palabras, mostrando su lado más vulnerable. ¿Será este el inicio de un reencuentro entre ambos o el cierre definitivo?

La dura confesión de Rosa Benito

En su entrevista, Rosa Benito confesó que la crisis definitiva llegó tras su paso por el reality de aventura. "Pasé un año muy difícil", relató, asegurando que su regreso a España marcó un antes y un después en su matrimonio. A partir de entonces, la distancia entre ellos se hizo insalvable, desembocando en una separación que sigue dando que hablar.

Sin embargo, Rosa evitó profundizar en su vínculo con Amador, dejando claro que no mantiene contacto con él. "Yo tengo mi vida y él la suya", afirmaba en la entrevista, dejando entrever que prefiere cerrar ese capítulo. Sus declaraciones han generado un aluvión de reacciones, reabriendo el debate sobre su mediático matrimonio y posterior separación.

Pese a la insistencia de los colaboradores, Rosa se mostró tajante al no querer hablar más sobre su exmarido. "No quiero hablar más de este señor porque ya solamente es el padre de mis hijos", sentenciaba, mostrando su deseo de pasar página. Pese a ello, sus declaraciones han provocado que Amador Mohedano se pronuncie con evidente emoción y nostalgia.

Amador Mohedano rompe su silencio tras la confesión de Rosa Benito

Tras la entrevista de Rosa Benito, Amador Mohedano no ha querido quedarse callado y TardeAR ha compartido su versión. El exrepresentante de Rocío Jurado ha confesado sentirse herido por la escasa mención que su exmujer hizo sobre él en el programa. "Me esperaba más de ella", expresó con evidente tristeza, asegurando que aun guarda recuerdos imborrables de su vida juntos.

Uno de los momentos que más le afectó fue cuando Rosa tiró sus anillos de casada en pleno directo televisivo. Este gesto, cargado de simbolismo, marcó un punto de no retorno en su historia y dejó una huella profunda en Amador. "Los anillos vamos... no me lo esperaba. Lloraba...", confesó.

"El tema de la isla, de cuando regresó y todo eso... y lo que contó y Jorge Javier y esas cosas ella no lo dejó claro. Eso fue una de las cosas que más me dolieron", explicó sobre su frustración.

A pesar de su dolor por el pasado, Amador se mostró visiblemente conmovido al recordar su vida junto a Rosa. "Me he tirado 36 años casado con Rosa, el más feliz del mundo he sido yo", confesó, dejando entrever que aún hay emociones no resueltas. Sus palabras han generado un impacto mediático, abriendo un nuevo capítulo en la historia de esta expareja televisiva.

La entrevista de Rosa Benito y la posterior reacción de Amador Mohedano han vuelto a colocar a la expareja en el foco mediático. Ambos han tratado de evitar el enfrentamiento directo, pero sus declaraciones reflejan una historia aún sin cerrar. ¿Habrá un nuevo episodio en esta historia mediática?