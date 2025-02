Nadie esperaba la alarmante confesión de Rosa Benito en '¡De Viernes!': 'Lo he hecho'

Ayer, Rosa Benito se sentó en el plató de ¡De Viernes!, donde habló de aspectos muy duros de su vida personal. Su entrevista fue anunciada como 'El renacer de Rosa Benito'. Su regreso ha sido por la puerta grande y tres años después, ha roto su silencio en pleno directo tras confesar que: "Lo he hecho".

La que fuera cuñada de Rocío Jurado volvió con fuerza. Antes, participó como colaboradora en varios programas, sin embargo, anoche fue la protagonista absoluta. Mediaset calificó el espacio como 'su entrevista más desgarradora' y no defraudó.

Durante la conversación, Rosa hizo una confesión inesperada. Rosa admitió que se ha sentido utilizada en más de una ocasión. Pero lo más impactante llegó después.

Nadie esperaba la alarmante confesión de Rosa Benito en ¡De Viernes!

“Estar en la prostitución no es solo vender tu cuerpo, es hacer cosas por dinero aunque no quieras, y yo lo he hecho”, declaró. Su revelación dejó a todo el público sin palabras. Nadie esperaba escuchar algo así en directo.

El silencio invadió el plató. Los colaboradores se quedaron todos en shock. Las redes sociales estallaron debido a que su testimonio fue demoledor.

En cuestión de minutos, los comentarios se multiplicaron. Muchos aplaudieron su valentía aunque otros mostraron su preocupación más absoluta por el pasado de Rosa Benito. Sin duda, sus palabras no pasaron desapercibidas.

Rosa Benito confirma que se encuentra mucho mejor en ¡De Viernes!

Rosa continuó con su relato: “En los momentos más oscuros de mi vida quería despertar de ese sueño tan desagradable”, confesó. Sus palabras fueron conmovedoras.

La excolaboradora de televisión transmitió un mensaje de esperanza: “Se sale, y la vida te da oportunidades. De donde no se sale es del cajón”, sentenció, llevándose el aplauso del público.

Con estas palabras, ha dejado claro que ha renacido, su etapa más dura ha quedado atrás y ahora se encuentra mejor que nunca. Rosa Benito explicó que su familia y sus amigos han sido clave en su recuperación. También agradeció el apoyo recibido de sus seguidores.

Durante la entrevista, Rosa Benito recordó episodios difíciles de su vida, habló de traiciones, decepciones y momentos de desesperación. Sin embargo, aseguró que ha aprendido de cada experiencia, por ese motivo ha decidido volver a la televisión para abrirse ante los espectadores. La excolaboradora de televisión ha pasado por mucho pero ayer demostró que ahora está más fuerte que nunca.

Su testimonio emocionó a muchos. Anoche, Rosa Benito volvió a brillar, su mensaje ha calado hondo en la audiencia. Con su sinceridad, Rosa Benito ha demostrado ante toda la audiencia que siempre es posible volver a empezar.