Antonio David Flores hace saltar las alarmas con su confesión sobre Carlota Corredera

Antonio David Flores sigue de cerca cada uno de los movimientos de Carlota Corredera. En concreto el youtuber se ha fijado en una de las últimas intervenciones televisivas de la periodista esta vez en La 2 de Televisión Española. Corredera participaba en el espacio 59 Segundos para compartir su punto de vista sobre las adicciones en el mundo de los medios de comunicación.

El ex de Rocío Carrasco daba paso a sus colaboradoras no sin antes detenerse en el 2.9 de audiencia que había registrado el citado espacio. El programa presentado por Gemma Nierga saltó al segundo canal de RTVE tras no funcionar en la noche del jueves ni en la del viernes en La 1. Antonio David ponía el acento en el pobre seguimiento que había tenido el espacio en el que Carlota Corredera tomaba la palabra.

CARLOTA DROGAS

“Más debate, más análisis, más historias humanas y los mejores analistas y periodistas del país debatirán sobre los temas más relevantes para los ciudadanos”. Era el mensaje con el que desde TVE anunciaban el regreso del programa a la pequeña pantalla.

Flores cuestiona los datos de audiencia del último espacio en el que ha participado Carlota Corredera

Sin embargo, el malagueño ha confirmado que la presencia de la periodista en la cadena pública no ha hecho sino remover una oscura etapa de su pasado televisivo.

A lo largo de su intervención en el citado espacio de televisión, Carlota Corredera reconocía no haber consumido nunca droga alguna, "ni blanda ni dura". Con todo, se mostraba empática con quienes habían recurrido a ese tipo de sustancias por el ritmo trepidante que supone trabajar en determinados programas.

“He llegado a entender que haya gente que recurra a eso por estar al nivel que se te exige laboral o socialmente”, admitía la gallega. Una afirmación que, a continuación, era rebatida por Antonio David y sus tertulianas.

Carlota justificaba la decisión de algunos de sus compañeros no solo por las "heridas que puedan tener o los vacíos que quieran cubrir". Calificaba el ritmo de vida que se puede llevar en televisión como un "caldo de cultivo perfecto para ser adicto".

Pepi Arroyo, colaboradora del canal de Antonio David, se fijaba en la manera de hacer televisión de Mediaset. La tertuliana recordaba la llegada de Basile al grupo audiovisual y la manera con la que este trataba temas como las drogas o como la violencia de género.

Antonio David se ha fijado en los argumentos de Carlota Corredera sobre las adicciones

En el vídeo que Antonio David ha publicado en su canal se cuestionaba entonces si era justificado el consumo de drogas en determinados trabajos donde haya cierta presión. Un planteamiento con el que dejaban claro no estar de acuerdo con los argumentos dados por la gallega en el espacio 59 segundos.

La exdirectora y expresentadora de Sálvame defendió que también se puede ser adicto a cosas que podrían parecer inofensivas. En concreto enumeró la comida, el trabajo, las pantallas, las compras compulsivas. Finalmente Corredera reconoció cuál es su punto débil: “Me considero adicta a la comida”, admitió.

Más allá de cuáles sean las debilidades de Carlota Corredera lo cierto es que Antonio David dejó claro que sigue y seguirá la pista de la periodista gallega. Según él, la presentadora no es capaz de atrapar al espectador delante de la pequeña pantalla.