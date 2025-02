Rocío Flores pone en un compromiso a Antonio David Flores: ‘Sé sincero’

Rocío Flores ha vuelto a compartir un momento divertido con sus seguidores. Esta vez, la influencer ha puesto en un aprieto a su padre, Antonio David Flores. Y es que la joven ha hecho que Antonio David Flores pruebe el matcha y ha querido saber su reacción.

La joven publicó en sus redes sociales un video en el que su padre prueba el té matcha por primera vez y le dijo “sé sincero”. Un momento inesperado que ha generado risas y muchos comentarios entre sus seguidores. Y es que ninguno se esperaba que Rocío Flores se atreviese a poner en un aprieto a Antonio David Flores de manera pública.

Aunque pueda sorprender a muchos, Rocío Flores y Antonio David Flores son “polos opuestos”. Así lo ha confesado ella misma, dejando claro que sus gustos no siempre coinciden. Mientras ella disfruta del té matcha, su padre prefiere el clásico cortado.

Rocío Flores pone a prueba a Antonio David Flores

Pero esta vez, la influencer ha querido desafiar a su padre. “Mi padre va a probar el té matcha por primera vez en su vida. Sé sincero y pégale un trago grande”, le dijo Rocío Flores con una sonrisa traviesa.

Antonio David no lo tenía claro. “Rocío, de verdad, no me apetece”, respondió con un gesto de duda. Pero la insistencia de su hija fue más fuerte: “Queremos ver tu reacción”, insistió Rocío Flores.

Finalmente, el excolaborador de televisión cedió a la petición de su hija y decidió probarlo. Con cierto recelo, tomó la taza y dio un gran sorbo al té matcha. Su expresión lo dijo todo, a pesar de sus palabras, su cara reflejaba otra cosa.

“Te juro que está riquísimo”, dijo Antonio David, intentando disimular. Pero su hija no se dejó engañar fácilmente. “No te ha gustado, ¿verdad?”, le preguntó con una sonrisa cómplice.

Antonio David Flores se sincera en directo con Rocío Flores

“No, la verdad es que está rico”, insistió Antonio David Flores. Sin embargo, las imágenes han hablado por sí solas. Y es que su expresión de completo desagrado no pasó desapercibida para nadie.

A pesar de ello, Antonio David quiso complacer a su hija. Con este gesto, ha demostrado una vez más lo buen padre que es. Aunque sus gustos sean distintos, está dispuesto a probar cosas nuevas solo por ella.

Este momento espontáneo ha conquistado a los seguidores de Rocío, que han aplaudido la complicidad entre padre e hija. Sin duda, un episodio que deja claro que, aunque sean polos opuestos, su vínculo es inquebrantable.