Ángela Portero anuncia la noticia más buscada de Rocío Carrasco: 'No está prohibido'

El nombre de Rocío Carrasco volvió a escucharse hace tan solo unos días en Telecinco. Amador Mohedano reapareció en ¡De Viernes! después de más de tres años sin pisar un plató de Mediaset. El hermano de Rocío Jurado dejó claro que le habían impedido hablar de su sobrina, algo que Ángela Portero se apresuró a desmentir: "No está prohibido", defendió tajante la periodista.

“Aquí no te prohibimos hablar de nada”, aclaró también Santi Acosta, presentador del citado espacio. Sin embargo, el andaluz insistió en su postura. Pese a los intentos de varios miembros del programa por negar esta grave acusación, el invitado justificaba ante la audiencia lo que había sucedido.

Ángela Portero contradice a Amador Mohedano en su última entrevista

"Yo no he venido antes a este programa porque decía que quería defender a mi familia", afirmó Amador refiriéndose al documental que Telecinco emitió sobre la ex de Antonio David Flores. "Es una barbaridad muy grande y yo no lo puedo permitir", añadió Mohedano mostrando su desacuerdo con el testimonio que aportó su sobrina.

"Me decíais que estaba prohibido hablar con Rocío Carrasco", volvió a repetir nuevamente.

Fue entonces cuando Antonio Rossi, matizó: "Era, era", apostilló el tertuliano. Una afirmación con la que dio a entender que, en efecto, durante un tiempo estuvo prohibido hablar de Rocío Carrasco, pero ya no ahora.

Aclarado este punto, Amador cargó entonces contra la hija de su hermana, a quien acusó de haberle “tratado como un guiñapo”.

Cabe recordar que en 2023 Mediaset vetó a ciertos rostros conocidos. Entonces se dejó de hablar de algunos famosos quienes habían ocupado muchas horas de televisión. En esa lista de nombres estaba todo el clan Jurado: Rocío Carrasco, Amador Mohedano, Gloria Camila Ortega y otros familiares.

Amador Mohedano no ocultó su malestar con su sobrina

De un día para otro desaparecieron de las tertulias muchos de los personajes que hasta ese momento habían monopolizado el debate. Ahora, Telecinco parece haber dado un giro a aquella estrategia. Además, también se hacen últimamente alusiones directas a Sálvame, programa que, tras su cancelación, fue borrado de la historia de la cadena que lo emitió durante 14 años.

Ahora ha sido Amador quien, varios años después, ha querido manifestar su desacuerdo con el testimonio que en su momento aportó en televisión su sobrina. El de Chipiona ha tenido que esperar hasta ahora para contestar a Rocío Carrasco. "Yo no quiero ni verla", sentenció sin ocultar su enfado.

Mohedano reconoció sentirse dolido con lo que escuchó de boca de su sobrina en el programa que Telecinco emitió. "La de secretos que ha sacado de su madre. Ya no tengo conversación pendiente", zanjó dejando claro que no tiene nada que hablar a estas alturas ya con Rocío Carrasco.