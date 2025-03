Rocío Flores vuelve a hablar de su hermano, David Flores Carrasco: 'Este es el plan'

Rocío Flores y su hermano, David, siempre han demostrado que tienen una relación cómplice y cercana. Un hecho del que ella ha dejado constancia en redes en innumerables ocasiones. La última, una escena en la que también aparece la perrita de la influencer, Roma, que deja a la vista lo que sucede: "Este es el plan que hay", sentenciaba Rocío.

La hija de Antonio David Flores regala a menudo a sus seguidores escenas de su vida en las que en los últimos meses su mascota suele estar presente. En una de las más recientes, Rocío aparece en el salón de su casa de Málaga junto a su hermano David. Este se acerca a la joven para abrazarla, lo que provoca los celos de la perrita que ella adoptó hace algo más de un año.

Por más que Rocío intenta hacer ver a Roma que David no le va a hacer nada, parece que el can no lo comprende. La influencer, además, deja claro a su hermano que puede acercarse a ella pese a los gruñidos de la perrita.

Rocío Flores ha mostrado la buena sintonía que mantiene con su hermano David

Una curiosa situación que provocaba la risa de la creadora de contenido, quien vuelve a demostrar el cariño que tiene a su hermano David y a su perrita.

Desde que ella y su novio Manuel Bedmar adoptaron a Roma, esta es una más de la familia. De hecho, Rocío se refiere a la perra como 'mi bebé', una palabra que deja claro lo que siente por su mascota.

El nombre de Roma lo eligieron después de que la pareja viajase a la capital italiana durante unas vacaciones. Pocas semanas después, cuando la perrita llegó a su hogar, Rocío explicó lo que siente por los animales. La joven compartió con sus seguidores su amor por los perros y tan solo cinco días después de dar la bienvenida a Roma ya reconocía que le había "cambiado la vida".

La actitud de David Flores provoca que la mascota de su hermana Rocío se ponga celosa

Meses después, Flores no se olvidó de la perrita en unas de sus reflexiones. "Me quedo con haber tomado la mejor decisión que pude tomar y es traer a Roma a casa. Ella no lo sabe, pero me salvó", escribió refiriéndose a Roma antes de terminar 2024.

Unas palabras que volvían a confirmar la importancia que para la influencer ha tenido la perra.

Por otra parte, Rocío, en este vídeo, deja también claro lo unida que está a su hermano David. El joven, distanciado de su madre desde hace años, cuenta con su padre Antonio David Flores y con su hermana como los pilares más importantes de su vida. No cabe duda de que Roma y David son la mejor medicina para Rocío cuando esta necesita que le saquen una sonrisa.