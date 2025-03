Amador Mohedano rompe su silencio y desvela la verdad sobre su hijo, Salvador Mohedano

Amador Mohedano ha reaparecido en televisión. El hermano de Rocío Jurado se sentó ayer en el plató de ¡De Viernes! para hablar de su vida actual. Una entrevista muy esperada tras años de silencio donde ha confesado toda la verdad sobre su hijo, Salvador Mohedano.

Lo primero que quiso dejar claro fue su estado de ánimo. "Me encuentro bien", aseguró con firmeza. Una afirmación que sorprendió a muchos, ya que en los últimos años se había especulado sobre su situación personal y económica.

Uno de los temas más impactantes de la noche fue su relación con su hijo. Amador rompió su silencio y desveló la verdad sobre Salvador Mohedano: "Tengo a mi hijo conmigo, mi hijo Salvador y a mi nieto", confesó. Unas palabras que confirmaban que los tres viven juntos.

Amador Mohedano revela en ¡De Viernes! que vive con Salvador Mohedano

La revelación causó gran impacto entre la audiencia. Durante años, poco se había sabido de su hijo. Ahora, por fin, Amador aclaraba la situación: "Estamos juntos y eso es lo importante", añadió.

Pero, ¿por qué hablar ahora? La respuesta fue clara y sin rodeos. "Hablo ahora porque me viene bien económicamente", admitió. Una sinceridad que sorprendió a todos.

Amador también aprovechó para hablar de su exmujer, Rosa Benito: "Hace tiempo que no hablo con Rosa, he pasado página", reveló. Una frase que dejaba claro que su relación está completamente rota. Durante su divorcio, pasó momentos muy duros, sin embargo, ahora asegura estar tranquilo.

Además, no descartó la posibilidad de encontrar el amor de nuevo. "Hay chicas que me ven atractivo y que me ven y me quieren dar un beso", confesó con una sonrisa.

Amador Mohedano habla por primera vez sobre Salvador Mohedano en pleno directo

La entrevista fue, sin duda, reveladora debido a que conocimos más detalles de su vida personal. Por primera vez, Amador Mohedano habló abiertamente sobre su hijo Salvador Mohedano. Un tema que hasta ahora había sido un misterio pero que parece que ha llevado con total naturalidad ante las cámaras de televisión.

Con estas declaraciones, el tío de Rocío Carrasco ha querido dejar claro cómo es su vida en la actualidad. Un testimonio sincero y directo que no ha dejado indiferente a nadie.

Su regreso a la televisión ha generado una gran expectación. Muchos se preguntan si esta aparición marcará el inicio de una nueva etapa mediática. Por el momento, lo que está claro es que Amador Mohedano ha decidido hablar y lo ha hecho sin tapujos.