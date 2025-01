Ana Obregón hace saltar las alarmas tras enviar un mensaje a María Patiño: 'Estoy…'

En el programa Ni que fuéramos, María Patiño ha comenzado el día confesando una revelación que ha dejado a todos los espectadores expectantes. Según ha relatado, anoche habló por teléfono con Ana Obregón. Y hoy Ana Obregón ha hecho saltar las alarmas tras enviar un mensaje a María Patiño en el que confiesa que: "Estoy entre la espada y la pared".

Tras repasar la polémica que envuelve a Ana Obregón, relacionada con supuestos malos tratos hacia sus compañeros de trabajo, como Nia Correia y María Pombo. María Patiño ha decidido llamar en directo a la actriz para escuchar su versión de los hechos. Sin embargo, la sorpresa ha llegado cuando Ana Obregón no ha respondido a la llamada.

A pesar de este silencio inicial, poco después María Patiño ha recibido un mensaje de Ana Obregón que ha compartido con su audiencia. "Me pone Ana Obregón: 'Hola María'".

Ana Obregón hace saltar las alarmas tras su mensaje a María Patiño

"'Acabo de ver tus llamadas, me han llamado de mi programa y me han dicho que por favor no haga declaraciones. Estoy entre la espada y la pared porque ahora estoy en Antena 3, seguro que me entiendes. Te mando un beso enorme'", ha leído María, dejando claro que la situación para la actriz es delicada.

María, fiel a su estilo, ha respondido con empatía. “Ana, te entiendo, un beso”, ha dicho en directo, enviándole un mensaje de apoyo. Sin embargo, no ha podido evitar expresar su preocupación por el estado emocional de la actriz.

Ana Obregón no puede hablar por contrato según María Patiño

Y es que las palabras de Ana Obregón han encendido todas las alarmas. Según ha explicado María Patiño, Ana Obregón desea hablar públicamente y aclarar su postura, pero no puede hacerlo debido a un contrato de confidencialidad que la obliga a guardar silencio.

La polémica que rodea a Ana Obregón ha escalado en los últimos días, y este nuevo capítulo no hace más que aumentar el interés en torno a la figura de Ana. Mientras tanto, los espectadores esperan ansiosos por conocer su versión de los hechos, una versión que, por el momento, sigue silenciada por las restricciones contractuales.

La incertidumbre está servida, y todo apunta a que esta historia aún tiene mucho que dar de qué hablar. ¿Logrará Ana Obregón romper el silencio? ¿Podrá finalmente dar su versión de los hechos fuera de Antena 3? Por ahora, todo son incógnitas. Pero lo que sí es seguro es que, una vez más, Ana Obregón ha conseguido que todos los ojos estén puestos en ella.