Nadie esperaba la confesión de Carmen Lomana en 'TardeAR': 'Quiero que…'

El plató de TardeAR ha vivido esta tarde un momento inesperado y cargado de tensión. El programa ha abordado la reciente polémica que rodea a Ágatha Ruiz de la Prada tras sus desafortunados comentarios en Fiesta que han ofendido a la comunidad gitana. Carmen Lomana se ha pronunciado en TardeAR sobre este tema y ha confesado que: "Quiero que me dejen en paz".

Sin embargo, lo que nadie había anticipado era el giro que tomaría la conversación. Durante el debate, ha surgido un sorprendente vínculo entre Carmen Lomana y el novio de Ágatha Ruiz de la Prada, José Manuel Díaz-Patón.

Según ha insinuado el propio Díaz-Patón en varias intervenciones recientes, Carmen Lomana habría intentado “ligar” con él en el pasado. Este comentario ha provocado una ola de reacciones, pero la respuesta de Carmen Lomana en el programa de esta tarde ha sido lo más comentado.

Carmen Lomana rompe su silencio para TardeAR

En exclusiva para TardeAR, Carmen Lomana ha roto su silencio y ha dejado claro su posición con unas declaraciones contundentes. “Por favor, de esa persona no quiero que me habléis. No quiero ver mi nombre unido a semejantes fantoches como son ella y su novio, patético”, ha comenzado Carmen diciendo con su habitual tono directo y sin rodeos.

El plató se ha quedado en silencio mientras Lomana continuaba su confesión. "Esa manera de querer disculparse… no dice más que tonterías. Pero bueno, está en su perfecto derecho, que haga lo que quiera", ha continuado Carmen.

"A mí que me olvide, que no me nombre, que no diga que yo he querido ‘buitrear’, no sé qué palabra es esa. Quiero que me dejen en paz", ha sentenciado la socialité con evidente enfado.

Estas palabras han sorprendido tanto a los colaboradores como a los espectadores, quienes no esperaban que Lomana reaccionara de forma tan tajante. Según ha explicado al programa, su intención es mantenerse al margen de cualquier polémica y no ser asociada con lo que considera un circo mediático.

Carmen Lomana confiesa en TardeAR que no quiere estar involucrada en la polémica

En el plató de TardeAR, los colaboradores han debatido sobre las posibles repercusiones de estas declaraciones.

Mientras unos opinaban que Lomana ha sido demasiado dura, otros respaldaban su decisión de cortar cualquier vínculo con la polémica.

Lo que está claro es que Carmen Lomana ha hablado alto y claro, y su mensaje no ha dejado indiferente a nadie. Una confesión inesperada que, sin duda, marcará un antes y un después en esta historia mediática.