Nuevo e inesperado golpe para Anabel Pantoja y David Rodríguez: 'Me parece...'

Anabel Pantoja y su pareja David Rodríguez están siendo investigados como "presuntos responsables de un delito de maltrato infantil" a su hija Alma. Un titular tras el que la sobrina de Isabel Pantoja reaccionaba rápidamente con un comunicado que pocos minutos después se volvía en su contra. Kiko Matamoros valoraba la decisión de Anabel de publicar un vídeo en su perfil de Instagram: "Me parece muy desafortunada esta intervención de Anabel", comenzaba diciendo el colaborador.

El marido de Marta López, que estudió Derecho, enumeraba los motivos por los que había llegado a esta conclusión. "Entra en perfecta contradicción con la postura que hasta ahora habían mantenido".

Kiko Matamoros sentencia el comunicado de Anabel a través de sus redes sociales

Por otra parte, explicaba que, según él, "lo más acertado hubiera sido una nota de prensa" por parte de personas que pudieran explicar "técnicamente la posición en la que se encuentran". El colaborador de Ni que fuéramos calificaba de "diatriba" la decisión de Anabel de, ahora, dar explicaciones. Por otra parte, Matamoros quiso dejar claro que la pareja, con su actitud, ha demostrado que "se contradice de principio a fin".

La prima de Kiko Rivera comenzaba reconociendo que para ella no era agradable tener que realizar el vídeo. Según ella, parecía como si tuviera que justificarse de algo que, en realidad, no ha sucedido.

"Se me ha ofrecido hacer un comunicado a través de mi abogado, de mi representante, pero he dicho que no", defendía Anabel. Una postura que criticaba duramente Matamoros para quien lo mejor hubiera sido que lo aclarara alguien especializado con los tecnicismos que hubieran sido necesarios.

El equipo legal de Anabel confirma que "no ha pasado nada"

Lo cierto es que un día después de saltar esta información y de las justificaciones de Anabel, el equipo legal de la sobrina de Isabel Pantoja tomaba finalmente la palabra. Las abogadas Mercedes Ruiz- Rico e Irene Sorribas se mostraban tajantes al afirmar que, pese a todo lo publicado en los medios, "la realidad es que no ha pasado nada".

A continuación, las citadas abogadas explicaban por qué el juez llamó a declarar a la colaboradora y al fisioterapeuta. “Se ha abierto un protocolo, como se tiene que abrir, porque son procedimientos que se marcan para la defensa del menor". Protocolo que implica la declaración de los padres del bebé, "pero en ningún caso hay sospecha de ningún tipo de maltrato infantil ni nada parecido”.

Mientras la pequeña Alma permanecía ingresada en el Hospital Materno Infantil de Gran Canaria, Anabel Pantoja y su pareja fueron citados a declarar el pasado 22 de enero. En un primer momento, se especuló que la colaboradora de televisión podría haber interpuesto acciones legales contra algún medio. Finalmente, se ha aclarado que la razón era otra bien distinta.