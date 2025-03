Adara Molinero se sincera y dice lo que muchos piensan de Montoya: 'Es...'

Adara Molinero es una de las exconcursantes más destacables de la historia de Supervivientes. Y es que no podemos pasar por alto que la joven ha participado en dos ediciones del reality. Por eso, sus últimas palabras han cobrado mucho más protagonismo de lo que algunos piensan.

La exconcursante se ha sincerado por completo y ha opinado con total libertad sobre de José Carlos Montoya. El exparticipante de La Isla de las Tentaciones participa actualmente en el concurso de supervivencia. Y la madrileña no ha dudado en decir sobre el sevillano que "el carisma de Montoya engancha a cualquiera; es inevitable".

Adara Molinero dice lo que opina de Montoya, actual concursante de Supervivientes

Adara Molinero participó en 2023 en Supervivientes, donde consiguió estar entre las finalistas, y además en 2024 hizo lo mismo en la edición All Stars. Por eso, no se está perdiendo la nueva entrega del reality. Y es que este marcó un punto de inflexión en su vida, como fue una relación con Bosco.

Ella está siguiendo con gran pasión el concurso y ha dejado claro ahora que hay un participante que le fascina por encima del resto. Se trata de Montoya. Tanto es así que ha utilizado las redes para sincerarse y para revelar lo que muchos piensan de él: que tiene un enorme carisma.

Lo ha dejado de manifiesto a través de un tuit que ha publicado en X: "El carisma de Montoya engancha a cualquiera. Es inevitable". A eso ha añadido que "no puedes parar de mirarle".

Reacciones divididas entre los seguidores de Adara Molinero

Las palabras de Adara Molinero han generado un debate entre sus seguidores, porque muchos fans de ella han reconocido que piensan igual sobre Montoya.

Y se lo han confesado con comentarios como estos: "A mí también me engancha". A los que se han unido otros: "Siempre tienes buen gusto" y "Tienes toda la razón".

No obstante, hay quienes no comparten esta visión de la madrileña sobre el ex de Anita Williams. Se lo han indicado con tuits como los siguientes: "Lo suyo es sobreactuación", "Es lo más pesado que he visto en la tele" y "Yo no le soporto".

El joven sevillano ha sido protagonista de diversos momentos en Supervivientes. Desde confesiones personales hasta discusiones con otros concursantes, su presencia no ha pasado desapercibida. Por ejemplo, recientemente abandonó la palapa tras una intensa discusión, y, además, ha protagonizado acercamientos y desencuentros con su ex, evidenciando una relación compleja que mantiene en vilo a la audiencia.

Y ahora la opinión de Adara Molinero sobre él refleja el impacto que este concursante está teniendo en el reality de Telecinco. Su personalidad genera tanto admiración como controversia, manteniendo a los espectadores atentos a su evolución en la isla. Y entre quienes lo adoran está la madrileña, que es ya figura histórica del citado concurso.