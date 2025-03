Giro de 180 grados tras lo sucedido con Olga Moreno durante el programa '¡De Viernes!'

Anoche, Olga Moreno participó nuevamente como colaboradora en ¡De Viernes!, para hablar, entre otras cosas, de Supervivientes. En concreto, la sevillana dio un giro a la versión del paso por el reality de Terelu Campos. Es más, habló sin tapujos y lanzó unas graves acusaciones, que causaron una gran sorpresa en el plató.

Concretamente, Olga Moreno dejó de mentirosa a Terelu Campos y a su hermana, Carmen Borrego, asegurando que habrían engañado a la audiencia. Al parecer, le habían vendido a la audiencia la idea de que Terelu había superado allí su miedo a meterse sola en el mar. Y es que, según Olga, cualquier concursante tiene siempre al lado a miembros del equipo.

Olga Moreno da una vuelta de tuerca a la historia de Terelu Campos en Supervivientes

Terelu Campos también se sentó ayer en el plató de ¡De Viernes! y habló abiertamente sobre su vivencia en Supervivientes. Describió su participación como una experiencia enriquecedora, destacando los miedos que logró superar, entre ellos, su temor a adentrarse sola en el mar. Sin embargo, esta afirmación fue rápidamente cuestionada por Olga Moreno.

La ex de Antonio David, que los días previos ya había indicado que la presentadora le había decepcionado porque esperaba algo más, se enfrentó cara a cara con la ya exconcursante. Y lo primero que le preguntó fue: "¿Crees que podrías haber hecho algo más como superviviente?".

A lo que Terelu le respondió: "Siempre. Yo soy de las personas que pienso que en la vida siempre se puede hacer más y siempre se puede hacer mejor. Y cuando me estaba viniendo, pensaba que podría haber aguantado un par de días más".

Fue en ese punto cuando Olga se mostró más crítica y dejó claro que ella y su hermana Carmen habían mentido a la audiencia. Lo hizo exponiendo: "Te faltan muchísimas cosas de supervivencia y dices que te has quitado los miedos".

"Y tu hermana Carmen me dijo que sí temías al mar, que nunca te habías metido y que era una maravilla verte metida sola", prosiguió. "Pero todos sabemos que en el mar en Supervivientes no te metes sola; estás siempre con un cámara y un redactor. Entonces, esos miedos es que...".

La respuesta de Terelu Campos y la reacción del público a lo contado por Olga Moreno

Ante este cuestionamiento de Olga Moreno, Terelu Campos defendió su postura acto seguido. Lo hizo diciendo: "No siempre se meten contigo un redactor y un cámara".

"Tú conoces Málaga y yo en el mar allí tampoco me meto sola porque es un mar oscuro y profundo en muchos lados. Y claro que me he metido en el mar, incluso cuando he ido a Ibiza".

A lo que añadió: "Pero con el paso de los años he ido restringiéndome a mí misma mi libertad en ese sentido. Tampoco le hago daño a nadie por meterme en el mar de la mano con una persona".

La confrontación entre ambas ha generado un aluvión de comentarios en las redes sociales. Y muchos espectadores respaldan la postura de Olga, considerando que hizo bien desmontando a Terelu y a Carmen Borrego. Lo han hecho con tuits como estos: "Moreno tiene razón" y "Le ha dicho lo que todos pensamos".

Esta polémica ha puesto de manifiesto las diferentes percepciones sobre la participación de Campos en Supervivientes. Y ha reavivado el debate sobre la autenticidad de las experiencias compartidas por los concursantes en los realities. Sin duda, ¡De Viernes! ha servido como escenario para un enfrentamiento que continuará seguro dando de qué hablar en los próximos días.