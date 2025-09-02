La portería del Barça ha sido protagonista durante las últimas semanas por el fichaje de Joan García y por las salidas que deben producirse. Mientras que el guardameta de Sallent se asienta como titular gracias a sus grandes actuaciones, la última en Vallecas, sus rivales en la portería han empezado a definir su futuro.

En el caso de Iñaki Peña, el Barça lo ha cedido previa renovación para que el próximo verano no pueda salir como agente libre. El club se asegura, de este modo, que Iñaki se pueda revalorizar durante esta campaña cedido en el Elche y poder traspasarlo el próximo verano.

Por otra parte, gracias a las recientes salidas, Szczesny ya ha podido ser inscrito. El veterano portero será el encargado de cubrir las espaldas a Joan García en caso de lesión, expulsión o simplemente rotaciones.

Por último, el caso más complicado es el de Marc-André Ter Stegen, que hace unas semanas fue intervenido en la espalda por problemas lumbares. Ter Stegen estará varios meses de baja y no se espera que esté disponible hasta finales de año. El Barça tenía la esperanza que el portero germano hiciera las maletas tras su operación, pero ahora todo ha cambiado.

Ter Stegen toma una alucinante decisión tras la exhibición de Joan García: KO al Barça

Ter Stegen tiene asumido que no tiene sitio en el equipo, ya que Joan García ha venido para ser titular. Además, el próximo verano se celebra el Mundial, y si quiere ir convocado con Alemania necesita jugar de forma regular. En consecuencia, Ter Stegen tendría que ser el primer interesado en buscar un nuevo equipo donde poder jugar habitualmente a partir de enero.

Sin embargo, en las últimas horas, Ter Stegen ha cambiado de planes. El alemán ha deslizado que no tiene la más mínima intención de buscar nuevo destino: quiere quedarse y cumplir con su contrato. Recordemos que el portero germano tiene contrato hasta 2028, así que esta decisión pone contra las cuerdas al Barça.

Joan García, en manos de Ter Stegen

Joan García puede jugar usando el 80% de la ficha de Ter Stegen, algo que finalizará el próximo enero. Cuando Ter Stegen esté recuperado, Joan García, en teoría, no podrá ser inscrito. Otra opción sería que el club acabe haciendo una venta millonaria y pueda solucionar de raíz todos los problemas actuales del fair play financiero.

Ter Stegen desafía al Barça con una rescisión total de su contrato o quedarse en el club con los problemas que generaría. Recordemos que la rescisión de su contrato ascendería a unos 42 millones, poniendo en jaque la economía del club.