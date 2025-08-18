Deco negocia con la Roma, lluvia de millones para el Barça: ¿Quién se va?

Deco, como director deportivo del Barça, está moviendo hilos no solo en entradas y salidas directas, sino también en operaciones secundarias que pueden aportar oxígeno a la economía del club. En este contexto surge la situación de Ez Abde, cuyo nombre vuelve a aparecer con fuerza en Italia. El marroquí, hoy jugador del Betis, podría convertirse en una fuente inesperada de ingresos para los culés.

La AS Roma ha mostrado un interés firme en hacerse con los servicios de Ez Abde, y la cifra que se maneja ronda los 20 millones de euros. Para el club italiano, reforzar la banda con un extremo desequilibrante es una prioridad, y el ex del Barça cumple con ese perfil. La operación podría cerrarse en los próximos días si el Betis acepta la propuesta.

Un beneficio inesperado para el Barça

El Barça, pese a haber vendido a Abde en 2023, se guardó un porcentaje de sus derechos que ahora cobra una gran relevancia. Se trata de un 20 % que le permitiría ingresar unos 4 millones si el traspaso llega a concretarse en las cifras que se barajan. Es una cantidad que, sin ser descomunal, se antoja fundamental en la actual situación financiera del club.

En la lucha por cuadrar las cuentas y cumplir con el Fair Play de LaLiga, cada ingreso cuenta. Los 4 millones de esta operación ayudarían a inscribir jugadores pendientes y aliviar un verano marcado por la necesidad de liquidez. Para Deco, que busca soluciones creativas, este tipo de cláusulas son auténticos salvavidas.

Deco aprovecha cláusulas del pasado

El director deportivo entiende que no todo pasa por vender futbolistas del primer equipo. A veces, el secreto está en capitalizar derechos residuales que se negocian en traspasos anteriores. Así, el Barça podría obtener dinero fresco sin debilitar la plantilla ni mover piezas clave.

Ez Abde llegó al Betis con la etiqueta de jugador prometedor y ha mostrado destellos de calidad en el último curso. Sin embargo, la Roma lo ve como una oportunidad de mercado y está dispuesta a apostar fuerte. El Betis, con necesidades propias, no vería con malos ojos una venta que le genere un beneficio importante.

El Barça observa desde la distancia, consciente de que no depende de él la decisión final, pero sabiendo que puede salir ganador en cualquier caso. Los millones que entren por este traspaso indirecto no resuelven todos los problemas, pero sí dan margen de maniobra. Y para un club que vive pendiente de cada cifra, este tipo de operaciones son más valiosas de lo que parecen.