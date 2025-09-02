El Real Madrid cambia de planes con Trent Alexander-Arnold: Pep Guardiola, sorprendido

Uno de los fichajes más destacados del verano a nivel global ha sido el traspaso de Trent Alexander-Arnold al Real Madrid. El brillante carrilero inglés llevaba varias temporadas rindiendo a gran nivel en el Liverpool, siendo uno de los nombres propios de la Premier League. Sin embargo, Florentino Pérez le ofreció la posibilidad de jugar en el Bernabéu si no renovaba su contrato, y así fue.

Ahora bien, pese a la ilusión que ha despertado su fichaje, las primeras apariciones de Trent Alexander-Arnold con la camiseta del Madrid no han sido del todo positivas. Ha dejado dudas tanto en ataque como en defensa. Se le vio impreciso, sin la fluidez que le caracterizaba en Anfield, y poco contundente en los duelos defensivos.

Viendo su falta de adaptación al estilo de Xabi Alonso, Florentino Pérez no ha descartado usar a Trent Trent Alexander-Arnold como moneda de cambio. Recordemos que el Real Madrid lo ha fichado como agente libre sin gastar ni un euro, así que su venta reportaría muchos millones de beneficio para las arcas del club. Y Pep Guardiola se ha interesado.

Pep Guardiola tiene a Trent Alexander-Arnold en el radar

Con este contexto, no tardaron en aparecer rumores sobre un posible traspaso. Algunos medios ingleses situaban a Trent Alexander-Arnold en el Manchester City a partir de enero. Pep Guardiola estaría encantado de incorporarlo a sus filas, y el club 'sky blue' se mostraba dispuesto a poner una importante suma sobre la mesa.

Desde ciertos sectores del Real Madrid no se veía con malos ojos una venta que pudiese resultar rentable. Dani Carvajal ya está completamente recuperado y, con Trent a medio gas, la duda crecía.

Cambio de guion

Sin embargo, tras el partido ante el Mallorca todo ha cambiado por completo. Trent Alexander-Arnold mostró otra cara, más asentado y con mayor ritmo. En el club han tomado nota y ahora nadie quiere saber nada de una posible salida.

Florentino Pérez y la dirección deportiva tienen claro que no van a dejarle marchar en enero. Aunque es cierto que el interés de Pep Guardiola sigue pendiente, el Real Madrid ha zanjado cualquier especulación. Consideran que Trent Alexander-Arnold tiene mucho que aportar esta temporada y que solo necesita tiempo para adaptarse a un nuevo entorno y una exigencia distinta.

Además, el propio Trent Alexander-Arnold ha comunicado su deseo de seguir y triunfar con la camiseta blanca. Está comprometido con el proyecto y sabe que, si alcanza su mejor nivel, será indiscutible. Por eso, salvo sorpresa mayúscula, el Madrid ha cerrado filas.