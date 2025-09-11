Más joven y mejor que Lamine Yamal: la nueva perla de La Masía gusta mucho a Flick

La Masía se ha convertido en el gran activo del Barça: allí se han formado algunos de los mejores futbolistas del mundo. Los casos de Lionel Messi, Sergio Busquets, Andrés Iniesta o Xavi Hernández son solo los últimos ejemplos más significativos. Actualmente, la plantilla del Barça atesora hasta 10 canteranos, siendo Lamine Yamal el más destacado de todos ellos.

Lamine Yamal es la gran referencia de este Barça, nacido en 2007 en Esplugues del Llobregat, ha cumplido recientemente la mayoría de edad. Su pasión y habilidad para el fútbol se manifestaron desde temprana edad destacando rápidamente en los equipos locales. Ingresó en La Masía y en categorías juveniles destacó con sus actuaciones sobresalientes en competiciones nacionales e internacionales.

En septiembre de 2022, Xavi Hernández lo llamó para entrenar con el primer equipo estando en categoría juvenil. A la edad de 16 años, Lamine Yamal hizo el debut con el primer equipo contra el Real Betis en el Camp Nou. Lamine se convertía en el jugador más joven en debutar con el Barça en partido oficial marcando el inicio de su brillante y prometedora carrera.

Lamine Yamal, la estrella

El delantero formado en La Masía se ha consolidado en la gran estrella del equipo la pasada temporada de la mano de Hansi Flick. En septiembre de 2023 se estrenaba con la selección absoluta española contra Georgia marcando un gol. Con solo 16 años se convirtió en el jugador más joven en jugar y marcar con España en una fase de clasificación para la Eurocopa.

Lamine Yamal volvió a hacer historia en las semifinales contra Francia al convertirse en el jugador más joven en marcar en una Eurocopa. Se consagró como el jugador más valioso del partido consolidando su ascenso meteórico en la élite del fútbol internacional. España pasó a la final contra Inglaterra, saliendo campeones de Europa con una magnífica asistencia suya en el primer gol de Nico Williams.

La nueva perla de La Masía puede ser mejor que Lamine Yamal

Más allá de Lamine Yamal, la Masía no para de sumar éxitos, y la última camada de juveniles promete dar guerra. En este equipo destaca un extremo llamado Iu Martínez, de 16 años, que está sorprendiendo a todos con sus goles y regates imposibles. Su última gran actuación fue contra el Palmeiras en semifinales del Mundial de Clubes, donde acabó anotando los dos goles del equipo.

Iu Martínez es un extremo diestro que suele jugar a pierna cambiada. Recientemente renovó con el Barça hasta junio 2028, y a las órdenes de su entrenador Cesc Bosch, está destacando como extremo zurdo. Su crecimiento y rendimiento en el juvenil lo convierten actualmente en una de las perlas a seguir muy de cerca por su talento innato.

Está claro que para que Iu Martínez llegue al nivel de Lamine Yamal todavía queda. Sin embargo, los que le han visto jugar aseguran que puede llegar a ser incluso mejor que el '10' del Barça. Solo el tiempo lo dirá.