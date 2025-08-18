Llaman a la puerta del Real Madrid por su amuleto: Florentino Pérez sonríe otra vez

En el Real Madrid se han vivido capítulos curiosos que trascienden lo puramente futbolístico. Uno de los más recientes ha sido el del “amuleto” del equipo. Aunque apenas tuvo minutos, su presencia coincidió con varias victorias y la grada bromeaba con que daba suerte cada vez que estaba en la convocatoria.

El joven jugador se convirtió en un personaje entrañable dentro del vestuario y entre los seguidores. No era una pieza clave desde lo deportivo, pero terminó simbolizando esa aura positiva que rodea al conjunto blanco en determinados momentos. Esa etiqueta de amuleto le abrió un lugar en la memoria de los aficionados pese a su papel secundario.

Florentino Pérez y el intento fallido con el Málaga

Florentino Pérez había visto con buenos ojos que Jeremy de León encontrara salida en un club que le ofreciera minutos. El Málaga apareció como una opción atractiva para todas las partes, y la operación parecía cercana a concretarse. Sin embargo, la negociación se enfrió y todo apunta a que ese camino ha quedado descartado.

La decepción inicial fue evidente porque la idea de cederlo o traspasarlo al club andaluz era considerada beneficiosa. El Real Madrid veía la oportunidad de liberar espacio y el jugador tendría un nuevo escenario para crecer. Florentino, ilusionado en un primer momento, tuvo que asumir que ese acuerdo no avanzaría.

El Hércules aparece en escena

La buena noticia para el Real Madrid llegó con el interés del Hércules. El club alicantino ha acercado posturas y está dispuesto a presentar una oferta para hacerse con el amuleto. Esta propuesta devuelve la sonrisa a Florentino Pérez, que ve cómo se abre una nueva vía para resolver el futuro del futbolista.

El Hércules, que busca reforzarse con talento joven y mediático, entiende que Jeremy aporta más que fútbol. Su etiqueta de amuleto puede dar un plus de ilusión tanto en el vestuario como en la afición. Es un fichaje que va más allá de lo deportivo y que puede generar un vínculo emocional con el proyecto.

Un movimiento que beneficia a todos

Para el Real Madrid, cerrar un acuerdo con el Hércules supone dar salida a un jugador que necesita minutos. Al mismo tiempo, se reconoce su papel como figura simbólica que acompañó al equipo en victorias importantes. Florentino Pérez valora especialmente que esta operación mantenga viva la narrativa positiva alrededor del futbolista.

El Hércules ganaría un perfil que conecta con la afición y que puede ser un revulsivo en lo anímico. Jeremy tendría así la oportunidad de jugar más, demostrar sus cualidades y dejar atrás la etiqueta de suplente eterno. En definitiva, es un movimiento que todos interpretan como una solución equilibrada.