El Barça tiene entre ceja y ceja el fichaje de Alessandro Bastoni, defensa central del Inter de Milán, pero su llegada es complicada a estas alturas de mercado de fichajes. A pesar de todo ello, el Barça insiste en que seguirá trabajando para fichar a Alessandro Bastoni, aunque ya prepara un plan alternativo ideado por Hansi Flick, entrenador del club culer. Flick era un gran defensor de Iñigo Martínez y, por ende, recalca que la baja del defensa central vasco se tiene que suplir con un nuevo fichaje: es urgente, solo 5M.

Con la salida de Iñigo Martínez y con la venta de los asientos VIP, el Barça es optimista y sueña con cerrar el fichaje de Alessandro Bastoni, defensa del Inter italiano. Ahora bien, fuentes del Barça algo más realistas apuntan a que el club irá con todo a por otro central que también gusta mucho a Flick: solo cuesta 5 millones. Flick es el primero que apuesta por el fichaje de Alessandro Bastoni, pero el entrenador alemán quiere que se fiche ya y, por ende, se ha reunido con otro defensa central.

Son muchos los medios que aseguran que el Barça no fichará para relevar a Iñigo Martínez, pero 'e-Notícies' puede confirmar que el club está trabajando en silencio para fichar defensas. La idea principal de Deco pasa por luchar o, al menos intentar, el fichaje de Alessandro Bastoni, quien tiene un valor de mercado de 80 millones de euros. Ahora bien, el Barça es sincero con Flick y sabe que el fichaje de Alessandro Bastoni está complicado, por lo que Flick se ha puesto a trabajar en una alternativa inmediata.

Confirmado, Flick se reúne con el nuevo Alessandro Bastoni: 'Fichaje urgente, solo 5M'

El mercado de fichajes de verano sigue abierto, por lo que el Barça todavía puede reaccionar a la inesperada baja de Iñigo Martínez, que fichará por el Al-Nasrr de Cristiano Ronaldo. Alessandro Bastoni y Andrés Cuenca son las principales alternativas, pero Flick ha planteado una opción valorada en 5 millones de euros y el Barça ha decidido estudiarla seriamente. El presupuesto es limitado, pero Flick sabe que, una vez se tenga 'fair play', el Barça dispondrá de dinero para afrontar la llegada de un zaguero con capacidad para ser titular.

Alessandro Bastoni es el gran sueño del Barça y de Joan Laporta, quien sabe que el barcelonismo está 'llorando' la marcha de Iñigo Martínez, el famoso 'capitán sin brazalete' culer. El Barça ha preguntado por Alessandro Bastoni, representado por 'TMPsoccer', pero por el momento no ha recibido respuesta de un Inter que pediría unos 75 millones por el defensa italiano. Flick sabe que la llegada de Alessandro Bastoni es complicada, por lo que ha activado el 'Plan B': solo necesita 5 millones, ya se ha reunido con el defensa central.

Flick le llama y acepta venir al Barça: "El nuevo Alessandro Bastoni costaría 5 millones..."

La baja de Iñigo Martínez a 10 días para empezar el campeonato de Liga es sensible y el Barça sabe que Flick está muy enfadado. Lejos de arrugarse, Flick se ha puesto las pilas y está trabajando para firmar a su nuevo defensa central titular. Flick querría a Alessandro Bastoni, pero reconoce que la llegada del italiano es prácticamente imposible a estas alturas del mercado de fichajes de verano.

Con la opción de Alessandro Bastoni todavía en fase muy inicial, el Barça está avanzando en la recuperación del defensa de Terrassa Mika Mármol, que estaba jugando en Las Palmas. El Girona de Míchel quería pagar 10 millones por el defensa, pero el Barça tiene el 50% de los derechos y podría repescar al central por solo 5.

Dicho y hecho: Flick ha dado luz verde a una operación que serviría para olvidarse, al menos por ahora, del italiano Alessandro Bastoni, que seguiría jugando en el Inter de Milán.