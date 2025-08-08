Confirmado, Deco pone una condición para dejar salir a Oriol Romeu: 'Si no...'

Por extraño que parezca, Oriol Romeu sigue perteneciendo al Barça. El hecho de que no viajara con el resto del equipo a la gira asiática ha generado confusión. Pero la realidad está clara: no cuenta para Flick y se ha quedado en la Ciudad Condal intentando resolver su futuro.

La etapa de Oriol Romeu en el Barça ha salido al contrario de lo esperado. Llegó para ocupar el vacío dejado por Sergio Busquets, pero pronto demostró que no tenía nivel suficiente para jugar en el Camp Nou. Sus constantes errores terminaron por hacerlo desaparecer de los planes de Xavi Hernández, el entrenador que solicitó su fichaje.

Oriol Romeu no cuenta para Flick: necesita salir

La temporada pasada, tras la llegada de Hansi Flick al banquillo, Oriol Romeu se marchó cedido al Girona. Ahora está de vuelta en la Ciudad Condal con un año de contrato todavía por delante, pero sin opciones de convencer a Flick. Debe encontrar un nuevo equipo para seguir jugando o se arriesga a pasar una campaña en blanco sentado en la grada.

Además, la directiva necesita liberar masa salarial para inscribir a los nuevos fichajes, y la salida de Oriol Romeu se antoja necesaria. Eso sí, Deco es quien tiene la llave de su salida y marca sus propias reglas. Así, el portugués está dispuesto a rescindir su contrato, pero con un requisito de obligado cumplimiento.

El aviso de Deco a Oriol Romeu

Deco ha dejado claro que rescindirá el contrato de Oriol Romeu si perdona el año que le queda por cobrar. Sin ese paso previo, su marcha no se producirá. El director deportivo del FC Barcelona sabe que hay pocos equipos dispuestos a pagar un traspaso y que tendrá que salir gratis, así que al menos intentará recuperar su salario.

El Barça baraja otorgar al jugador la carta de libertad, pero necesita garantías. Oriol Romeu ha despertado el interés en equipos como Oviedo o Girona. Y Deco, por su parte, supervisa personalmente las negociaciones para cerrar su salida lo antes posible.

El vestuario del Barça está saturado

Flick no cuenta con Oriol Romeu. La posición está cubierta por De Jong, Pedri, Casadó, Gavi y Bernal, así que no hay hueco para el catalán. Su salida es simplemente cuestión de días y de resolver ciertos flecos como el salario que todavía tiene pendiente.

Deco quiere evitar que Oriol Romeu forme parte de la plantilla cuando empiece la temporada. Sería contraproducente deportiva y económicamente para el club.