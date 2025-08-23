Adiós a Robert Lewandowski: Hansi Flick toma una decisión y Joan Laporta acepta

El goleador polaco del Barça, Robert Lewandowski, llegó procedente del Bayern de Munich en verano de 2022, el Barça abonó 50M por su fichaje. Durante una década, Lewandowski se había convertido en uno de los mejores arietes del futbol europeo. Sus números con el Bayern de Munich así lo demuestran, el polaco jugó 375 partidos oficiales con el equipo alemán anotando 340 dianas.

Cuando llegó al Barça, algunos veían que el delantero comenzaba a entrar en el ocaso de su carrera, pero nada más lejos de la realidad. Firmó por 3 temporadas con opción a otra en función del rendimiento aportado, Lewandowski cumplirá con ésta su cuarta temporada en el club. Tras dos buenas temporadas a las órdenes de Xavi Hernández, ha sido con Hansi Flick en el banquillo donde ha firmado la mejor temporada en el Barça.

En la pasada campaña, el delantero internacional polaco, a sus 36 años, acabó anotando 42 goles, unos registros al alcance de muy pocos. Lewandowski ha rechazado ofertas astronómicas procedentes del futbol saudí para continuar en el proyecto blaugrana. El polaco está completamente comprometido con el Barça aunque sabe que este año jugará menos por la enorme competencia en la zona atacante.

Hansi Flick quiere dosificar a Lewandowski

La relación entre el técnico alemán y el delantero del Barça es magnífica teniendo en cuenta los largos años en que han trabajado juntos. Flick es consciente de la importancia del polaco pero también es consciente de la edad avanzada del jugador. Flick quiere proteger al delantero y evitar que pueda sufrir lesiones recurrentes, y para esta campaña, lo dosificará mucho más.

Con esta decisión, Ferran Torres, que ya fue titular en Mallorca, puede adquirir mucho más protagonismo en el once titular. Flick quiere asegurarse que Lewandowski pueda estar al 100% en partidos decisivos de la temporada. El técnico alemán quiere evitar, por todos los medios, la situación vivida la pasada campaña cuando Lewandowski se perdió las semifinales de Champions.

Ferran Torres asumirá un papel más relevante

Con la decisión de Hansi Flick, el beneficiado será un Ferran que continua enchufado con el gol como lo estuvo toda la pasada temporada. Ferran Torres está determinado a demostrar que sus números del año pasado no fueron casualidad y que está plenamente preparado para ser el '9' del Barça. Flick también contará con la ayuda de la nueva incorporación, el británico Marcus Rashford que puede ocupar varias posiciones en el ataque.

Lewandowski es consciente que ya no lo puede jugar absolutamente todo como hacia en temporadas anteriores. A sus 37 años, mantiene intacta su calidad y olfato goleador pero tiene que dosificar mejor sus esfuerzos en el campo. La competencia está servida, hecho que tendría que beneficiar al equipo en todos los retos deportivos de la temporada.