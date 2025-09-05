Fermín Lopez llega al límite y decide contarlo todo sobre Gavi: 'No va a cambiar'

El nombre de Fermín López ha estado en el foco esta semana después de que se dispararan los rumores sobre su relación con Gavi. El jugador onubense ha decidido romper su silencio y conceder una entrevista en la que aclara lo que muchos se preguntaban sobre su verdadero vínculo con el sevillano.

"La gente siempre especula, esto no va a cambiar, pero él sigue siendo mi amigo", aseguró con contundencia en declaraciones a Mundo Deportivo. Unas palabras que intentan calmar el fuego, aunque dejan entrever un trasfondo más complejo. ¿Ha pasado su amistad a convertirse en una mera relación profesional?

El comunicado de Fermín López que apuntaba a Gavi

El pasado 7 de agosto, Fermín López encendió todas las alarmas en el barcelonismo con un mensaje en redes sociales que eliminó minutos después. La publicación no tenía destinatario claro, pero sus palabras, duras y directas, desataron un auténtico terremoto.

"Nunca ganas las malas personas, ni los que miran para otro lado, ni aquellos que hacen de la traición su modo de vida y de la cobardía su bandera", escribió. "Solo es cuestión de tiempo. Esos pierden cada día porque el maquillaje con el que se cubren cada mañana, tarde o temprano, se les desdibuja y terminan por mostrarse al mundo como realmente son", sentenció.

La publicación, pese a ser borrada por consejo de su entorno, ya había corrido como la pólvora. Desde ese momento, el debate se abrió: ¿iba dirigido a Ter Stegen, inmerso en un conflicto con el club, o era para Gavi?

Las parejas de Fermín y Gavi, en el foco del debate

Con el paso de los días, el silencio de ambos futbolistas solo aumentó la sensación de que algo se había roto. Y ahí entraron en escena dos nombres inesperados: Berta Gallardo y Ana Pelayo, las parejas de Fermín y Gavi. Ambas fueron señaladas como posibles responsables de la tensión.

Las especulaciones sobre la tensión entre las novias de los jugadores se convirtieron en el centro del debate en foros y programas deportivos. Que ambas sean sevillanas y no mantengan relación llamó poderosamente la atención.

Aunque ni Berta Gallardo ni Ana Pelayo se han pronunciado, en el barcelonismo se asumió que su distanciamiento había terminado por afectar la amistad de Fermín y Gavi. Lo cierto es que el mensaje de Instagram llegó poco después de que se detectaran ciertos desencuentros en la grada y en redes.

Fermín López rompe el silencio y habla de su relación con Gavi

Tras un mes de especulaciones, Fermín decidió conceder una entrevista a Mundo Deportivo para zanjar los rumores. Allí, con un tono calmado, quiso dejar claro que su vínculo con Gavi sigue existiendo, aunque en un plano distinto.

"Gavi es mi amigo desde los 12 años. Lo conozco desde mi etapa en el Betis, pero desde que entré en La Masia ha sido mi amigo, como mi hermano", explicó recordando su historia compartida en la cantera azulgrana.

"Hemos compartido mucho. La gente siempre especula, esto no va a cambiar, pero él sigue siendo mi amigo. Tenemos una relación buena, como siempre, y no tengo nada más que decir al respecto", añadió sin entrar a valorar la polémica sobre sus parejas.

Sus palabras buscan cerrar heridas, pero no han pasado inadvertidas, ya que algunos se han fijado en que asegura que su relación es "normal". "Gavi y yo tenemos una relación normal, como la que puede haber entre dos compañeros de equipo. Nos ayudamos en el campo, competimos juntos y eso es lo importante", afirmó con cierta frialdad.

Además, quiso remarcar que la vida personal queda fuera del terreno de juego. "La gente debe entender que somos jóvenes, con nuestras vidas aparte. Pero dentro del campo estamos al cien por cien con el Barça", sentenció.

El paso al frente de Fermín López ha servido para arrojar claridad sobre una amistad que parecía rota con Gavi. Aunque sus palabras confirman que la relación sigue existiendo, también dejan entrever que ya no es como antes. Lo que queda por ver es si, con el tiempo, logran recuperar aquella complicidad de la infancia o si su vínculo queda limitado a lo estrictamente profesional dentro del FC Barcelona.